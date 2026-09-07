DAX Gewinner am Freitag: Zalando Aktie| Kursentwicklung und Chartanalyse

Zum Xetra-Schluss am Freitag (04.09.2026) notierten 23 Aktien im Plus, während 17 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner führte dabei die Zalando Aktie an, die sich um 2,96 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Volkswagen VZ mit einem Plus von 2,71 Prozent sowie Heidelberg Materials mit einem Zuwachs von 2,36 Prozent.

- Zalando ISIN: DE000ZAL1111 - WKN: ZAL111 - Ticker: ZAL

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Zalando führt als Tagesgewinner den DAX an: Die Zalando Aktie war am Freitag mit einem Plus von 2,96 % der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern , verbleibt trotz des Tagesgewinns jedoch in einem technisch angeschlagenen Umfeld.

Die war am Freitag mit einem Plus von der stärkste Wert unter den , verbleibt trotz des Tagesgewinns jedoch in einem technisch angeschlagenen Umfeld. Massive Widerstandszone als Nadelöhr: Der Kurs trifft im Bereich von 23,43-23,51 EUR auf ein enges Bündel aus wichtigen Durchschnittslinien (SMA20/SMA200 im Tageschart, SMA20/SMA50 im 4h-Chart), das als harter Deckel wirkt und für einen nachhaltigen Ausbruch Dynamik erfordert.

Der Kurs trifft im Bereich von auf ein enges Bündel aus wichtigen Durchschnittslinien (SMA20/SMA200 im Tageschart, SMA20/SMA50 im 4h-Chart), das als harter Deckel wirkt und für einen nachhaltigen Ausbruch Dynamik erfordert. Übergeordnetes Chartbild bleibt bärisch: Solange die Aktie keinen bestätigten Tagesschluss über den Schlüsselwiderständen festsetzen kann, droht nach weiteren Gewinnmitnahmen ein Rücksetzer in Richtung der Unterstützung bei 20,85 EUR bzw. 20,51 EUR.

Chartcheck: Betrachtung im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus dem Tageschart lässt sich gut ablesen, dass Anleger das Hoch im Januar nutzten, um sich von dem Papier zu trennen. Das Tief Anfang März brachte zwar neue Käufer in den Markt, die Erholungsbewegung besaß jedoch wenig Substanz: Bereits an der 24,00-EUR-Marke stellten sich Gewinnmitnahmen ein. Zwar konnte die Zalando Aktie nach einem Rücksetzer noch einmal aufwärtslaufen, das Januar-Hoch wurde jedoch nicht mehr erreicht.

Nachdem Mitte Mai das Jahrestief ausgebildet wurde, erholte sich der Kurs im weiteren Handelsverlauf deutlich und stieg in den folgenden Wochen teils dynamisch an.

Dabei konnte der Kurs über die SMA200 (aktuell bei 23,43 EUR) steigen und sich darüber etablieren. Rücksetzer fingen sich nachfolgend immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 23,46 EUR). Das Jahreshoch Ende Juli nutzten Anleger jedoch erneut für Verkäufe.

Im Chart ist das darauffolgende große GAP down gut erkennbar; die Schwäche setzte sich im weiteren Handelsverlauf fort. Erst Mitte August gelangen eine Stabilisierung und Erholung. Das Wertpapier schob sich im Zuge dieser Bewegung wieder über die SMA200 sowie die SMA20, konnte sich dort aber nicht festsetzen. In den letzten Handelstagen ging es wieder abwärts. Die Aktie setzte im Zuge der Gewinnmitnahmen unter die SMA200 zurück, lief zum Wochenschluss aber wieder an diese Durchschnittslinie heran....

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