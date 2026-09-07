Für das Jahr 2026 erwartet das Marktforschungsinstitut EUPD Research ein Marktwachstum bei Batteriespeichern in Europa von 78 % gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2026 waren Fox ESS, Huawei, BYD und Sigenergy die Top 4 der Hersteller. Das Marktforschungsinstitut EUPD Research hat den "Electrical Energy Storage (EES) Report Europe H1 2026" veröffentlicht. Darin prognostizieren die Autor:innen, dass der europäische Markt für Batteriespeicher im Jahr 2026 ein Volumen von 57 GWh erreichen wird. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver