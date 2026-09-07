Das Bündnis Bürgerenergie (BBEn) sieht in Bürgerenergie die Möglichkeit regionale Wertschöpfung, Eigenverantwortung und lokale Handlungsfähigkeit zu verbessern. So könnten Menschen vor Ort erleben, dass konkrete Probleme gelöst werden. Das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist aus Sicht des Bündnis Bürgerenergie (BBEn) ein Warnsignal weit über das Bundesland hinaus. Politik müsse sich jetzt der Frage stellen, wie Menschen stärker erleben können, dass wirtschaftliche Veränderungen ihrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver