GridX hat einen Bericht vorgelegt, in dem es um die Vernetzung von Energiegeräten wie Photovoltaik-Anlagen, Batteriesystemen, Elektroautos oder Wärmepumpen in Eigenheimen geht. Der "Connectivity Report 2026" des in Aachen und München ansässigen, in 15 Ländern aktiven Anbieters einer White-Label-Konnektivitäts- und Flexibilitätsplattform behandelt die Situation in Europa mit Fokus auf Deutschland, die Niederlande und Großbritannien. Für Deutschland nennt GridX auf Grundlage verschiedener öffentlich zugängliche Quellen die Zahl von 11,8 Millionen Flexibilitäten in Privathaushalten: 4,8 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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