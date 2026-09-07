Salesforce überzeugt mit KI-Wachstum und steigender Profitabilität

Salesforce hat sich mit einem Paukenschlag an der Wall Street zurückgemeldet. Nach den Ende August veröffentlichten Quartalszahlen sprang die Aktie zeitweise um 18 Prozent. Am 4. September ging das Papier bei 259,23 Dollar aus dem Handel und verbuchte damit binnen eines Monats ein Plus von knapp 39 Prozent. Die Reaktion zeigt, wie lange der Markt auf belastbare Belege für eine erfolgreiche Monetarisierung künstlicher Intelligenz gewartet hat.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte der Konzern aus San Francisco den Umsatz um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar. Die Erlöse aus Abonnements und Support kletterten um 12 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar. Besonders überzeugend entwickelte sich die Profitabilität. Die bereinigte operative Marge erreichte 34,1 Prozent. Nach US Rechnungslegung verdiente Salesforce 4,29 Dollar je Aktie. Bereinigt waren es 5,90 Dollar und damit erheblich mehr als die erwarteten 3,27 Dollar. Der freie Mittelzufluss sprang um 81 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar.

Der zentrale Wachstumstreiber ist Agentforce. Die Umsätze von Agentforce und Data 360 näherten sich 3,9 Milliarden Dollar und legten um mehr als 210 Prozent zu. Agentforce allein überschritt 1,5 Milliarden Dollar bei einem Wachstum von über 240 Prozent. Im Quartal verarbeiteten die Systeme 3,2 Milliarden sogenannte Agentic Work Units. Das waren 97 Prozent mehr als im Vorquartal. Salesforce verzahnt durch KI Kundendaten, Arbeitsabläufe und Anwendungen auf einer Plattform und schafft dadurch hohe Wechselbarrieren. Die Übernahme von Informatica steuerte zusätzlich 456 Millionen Dollar zum Quartalsumsatz bei und stärkt die Datenbasis für KI Anwendungen. Chancen eröffnen zudem die starke Stellung im Kundenmanagement und die wachsende Nutzung von Slackbot. Auch der Gewinn von 2,6 Milliarden Dollar aus der Anthropic Beteiligung erhöhte das Nettoergebnis deutlich. Risiken bleiben die schwankende Nachfrage nach Integrations- und Analyselizenzen sowie der Wettbewerbsdruck durch Microsoft, Oracle und spezialisierte KI Anbieter. Für das Gesamtjahr erwartet das Management nun Erlöse von 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar. Die Mitte der Spanne entspricht rund 11 Prozent Wachstum. Im dritten Quartal sollen 11,42 bis 11,50 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigter Gewinn von 3,42 bis 3,44 Dollar je Aktie erreicht werden. Der Konsens aus 56 Analysten lautet "Kaufen" und das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 270 Dollar. Cantor Fitzgerald hob das Ziel zuletzt von 250 auf 300 Dollar an. Needham bestätigte 400 Dollar und Evercore 290 Dollar.

Salesforce Inc. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 07.09.2021- 07.09.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ARIVA.DE

Charttechnisches Bild

Charttechnisch hat die Aktie nach dem Tief bei rund 146 Dollar eine steile Erholung vollzogen. Der Schlusskurs von 259,23 Dollar liegt etwa 41 Prozent über der 100 Tage Linie bei 183,71 Dollar und knapp 30 Prozent oberhalb der 200 Tage Linie bei 199,76 Dollar. Beide Durchschnitte wurden dynamisch zurückerobert. Der große Abstand zu den Mittelwerten signalisiert allerdings kurzfristiges Rückschlagpotenzial. Auch ein RSI von zuletzt rund 88 deutet auf eine überkaufte Lage hin.

Bei 270 Dollar wartet der erste Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch würde Raum bis zur nächsten markanten Hürde bei 310 Dollar schaffen. Auf der Unterseite bildet der Bereich zwischen 225 und 230 Dollar die erste Unterstützung. Darunter rückt die wichtige Zone von 190 bis 195 Dollar in den Fokus. Dort verlaufen eine horizontale Haltemarke und die beiden gleitenden Durchschnitte. Ein Rückfall unter 190 Dollar würde das aufgehellte Chartbild erheblich trüben.

Tradingmöglichkeiten

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Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Salesforce Inc. HD2T96 1,10 172,957498 USD 194,577185 USD 3 Open End Salesforce Inc. UN74JP 5,39 226,980083 USD 249,678091 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.09.2026; 11:30 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Salesforce Inc. HD2T9L 1,05 345,659318 USD 324,055611 USD -3 Open End Salesforce Inc. UR23AY 9,64 311,084864 USD 285,171495 USD -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.09.2026; 11:30 Uhr

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