Die NÜRNBERGER hat ihr Schaden- und Unfallgeschäft gebündelt. Dafür sind die GARANTA und die NÜRNBERGER Beamten Allgemeine auf die NÜRNBERGER Allgemeine verschmolzen worden. Für Vertriebspartner und Kunden ändert sich durch die Zusammenlegung nichts, wie der Versicherer mitteilt. Die NÜRNBERGER hat die gesellschaftsrechtliche Struktur ihres Schaden- und Unfallversicherungssegments vereinfacht. Dafür wurden die Tochtergesellschaften GARANTA Versicherungs-AG sowie die NÜRNBERGER Beamten Allgemeine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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