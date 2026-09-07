Volle Tanks werden teuer: Der Ölpreis klettert wegen des eskalierenden US-Iran-Konflikts auf ein Sechs-Wochen-Hoch, die Spritpreise in Deutschland kratzen bereits an Rekordmarken. Mittendrin: die im sachsen-anhaltischen Zörbig beheimatete Verbio-Aktie und ein Bundesland, das gerade politisch neu sortiert wird. Historischer Wahlausgang in Sachsen-Anhalt Am 6. September 2026 hat Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag gewählt: Nach vorläufigem Endergebnis kam die AfD auf rund 43,8 Prozent der Stimmen und wurde damit mit weitem Abstand stärkste Kraft im Land. Die CDU unter dem amtierenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de