Nuuk - Die Europäische Kommission hat ein Investitionspaket in Höhe von 200 Millionen Euro für Grönland angekündigt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verkündete das "Global Gateway"-Partnerschaftspaket am Montag während ihres Besuchs in Nuuk. Die Summe soll in den Jahren 2026 und 2027 in Grönland investiert werden und umfasst Bereiche wie Bildung, Fischerei und kritische Rohstoffe.



"Grönland kann auf die EU zählen", sagte von der Leyen. "Das war meine Botschaft bei meinem letzten Besuch. Heute bin ich zurückgekehrt, um die konkreten Ergebnisse unserer engen Zusammenarbeit zu präsentieren." Das Paket werde neue Möglichkeiten schaffen und für eine starke und engagierte EU sowohl in Grönland als auch in der Arktis sorgen. "Denn Grönland ist ein strategischer Verbündeter und ein vertrauenswürdiger Freund."



Zusätzlich unterzeichneten die EU, Grönland und Dänemark eine neue gemeinsame Erklärung, um ihre Partnerschaft zu stärken. Diese Erklärung soll die Zusammenarbeit in Bereichen wie Infrastrukturentwicklung, nachhaltige Rohstoffe, saubere Energieproduktion und Forschung intensivieren.



Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität auf Grönland. Dazu gehören Investitionen in den Wohnungsbau, nachhaltigen Tourismus und die Unterstützung kleiner Unternehmen. Die EU plant außerdem, die digitale Konnektivität durch den Ausbau von Satellitenkapazitäten zu verbessern und die Energieversorgung in abgelegenen Siedlungen zu modernisieren.





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