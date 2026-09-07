Im Juni 2026 hat die KfW knapp 43.000 Förderanträge für neue Heizungen bewilligt. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vormonat. Viele Bürger:innen wollten noch von den alten Förderkonditionen profitieren. Die bundeseigene Förderbank KfW hat im Juni 2026 im Programm BEG-Einzelmaßnahmen knapp 43.000 Heizungsförderungen bewilligt. Das geht aus Daten hervor, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) veröffentlicht hat. Somit war der Juni dieses Jahres der Monat mit den meisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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