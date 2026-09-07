Die wirtschaftliche Lage Deutschlands spitzt sich zu: Industrie und Dienstleistungen verlieren gleichzeitig an Dynamik, während ein wachsender Anteil exportorientierter Mittelständler konkrete Schritte zur Verlagerung von Aktivitäten ins Ausland plant.
Neue Daten von Destatis und KfW Research zeichnen ein ernüchterndes Bild. Die reale Produktion im Produzierenden Gewerbe sank im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent, gegenüber Juli 2025 beträgt das Minus 1,6 Prozent. Besonders hart traf es die Automobilindustrie mit einem Rückgang von 9,2 Prozent, auch wenn eine mehrwöchige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Neue Daten von Destatis und KfW Research zeichnen ein ernüchterndes Bild. Die reale Produktion im Produzierenden Gewerbe sank im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent, gegenüber Juli 2025 beträgt das Minus 1,6 Prozent. Besonders hart traf es die Automobilindustrie mit einem Rückgang von 9,2 Prozent, auch wenn eine mehrwöchige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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