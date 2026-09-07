Dresden - Nach dem schlechten Abschneiden der bisher regierenden CDU in Sachsen-Anhalt fordert Sachsens CDU-Chef Michael Kretschmer, über Parteigrenzen hinweg nach Lösungen zu suchen. Die Union werde den notwendigen Ruck in Deutschland nicht allein erreichen, sagte Kretschmer am Montag der "Leipziger Volkszeitung" und der "Sächsischen Zeitung", die zum "Redaktionsnetzwerk Deutschland" gehören.
Es brauche einen breiten gesellschaftlichen Konsens über Parteigrenzen hinweg, so Kretschmer. Haltung ersetze das Handeln nicht. Die Menschen erwarteten Lösungen bei Migration, Sicherheit, Energiepreisen, Wirtschaft und Arbeitsplätzen - und einen Staat, der funktioniere.
Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt stürzte die CDU als bisher stärkste Kraft ab und ihr Ergebnis wurde im Vergleich zu vor fünf Jahren mehr als halbiert. Kretschmer nannte das Abschneiden seiner Christdemokraten im Nachbarland "desaströs". Das Wichtigste sei jetzt, die richtigen Konsequenzen zu ziehen und das Weiter-wie-bisher zu beenden.
Es brauche einen breiten gesellschaftlichen Konsens über Parteigrenzen hinweg, so Kretschmer. Haltung ersetze das Handeln nicht. Die Menschen erwarteten Lösungen bei Migration, Sicherheit, Energiepreisen, Wirtschaft und Arbeitsplätzen - und einen Staat, der funktioniere.
Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt stürzte die CDU als bisher stärkste Kraft ab und ihr Ergebnis wurde im Vergleich zu vor fünf Jahren mehr als halbiert. Kretschmer nannte das Abschneiden seiner Christdemokraten im Nachbarland "desaströs". Das Wichtigste sei jetzt, die richtigen Konsequenzen zu ziehen und das Weiter-wie-bisher zu beenden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur