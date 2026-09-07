Novo Nordisk meldet bemerkenswerte Studiendaten für Wegovy: Nach 68 Wochen galten 40,4% der behandelten Kinder nicht mehr als adipös. In der Placebogruppe gelang dies keinem einzigen Teilnehmer. Die Ergebnisse könnten Wegovy einen weiteren Absatzmarkt eröffnen. Für eine abschließende Beurteilung fehlen allerdings noch wichtige Details. Zwei von fünf verlassen die Adipositas-Kategorie An der Phase-3-Studie STEP Young nahmen 165 Kinder im Alter von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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