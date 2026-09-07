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Markus Weingran
07.09.2026 15:27 Uhr
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Duell: Amazon oder Alibaba?: Apple: Faltbares iPhone? | Infineon: Kaufempfehlung | Vonovia: Dreifach-Schock

Zu Wochenbeginn bekommt Vonovia ordentlich eins auf den Deckel von Goldman Sachs. Die Aktie wird abgestuft, das Kursziel gesenkt und obendrein fliegt sie von der "Conviction List". Ein Warnsignal für Anleger?Tier-Aktien vor Comeback? Das Geschäft mit Haustieren ist längst ein Milliardenmarkt - und einer, der weiter wächst. Nach Angaben der American Pet Products Association gaben Verbraucher in den USA 2025 rund 158 Milliarden US-Dollar für ihre Haustiere aus. 2026 sollen die Ausgaben bereits auf 165 Milliarden US-Dollar steigen. Rund 95 Millionen US-Haushalte besitzen mindestens ein Haustier. An der Börse spiegelt sich dieser Boom bei Pet-Aktien derzeit kaum wider. Genau der richtige …

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© 2026 Markus Weingran
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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