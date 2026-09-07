Duell: Amazon oder Alibaba?: Apple: Faltbares iPhone? | Infineon: Kaufempfehlung | Vonovia: Dreifach-Schock

Zu Wochenbeginn bekommt Vonovia ordentlich eins auf den Deckel von Goldman Sachs. Die Aktie wird abgestuft, das Kursziel gesenkt und obendrein fliegt sie von der "Conviction List". Ein Warnsignal für Anleger?Tier-Aktien vor Comeback? Das Geschäft mit Haustieren ist längst ein Milliardenmarkt - und einer, der weiter wächst. Nach Angaben der American Pet Products Association gaben Verbraucher in den USA 2025 rund 158 Milliarden US-Dollar für ihre Haustiere aus. 2026 sollen die Ausgaben bereits auf 165 Milliarden US-Dollar steigen. Rund 95 Millionen US-Haushalte besitzen mindestens ein Haustier. An der Börse spiegelt sich dieser Boom bei Pet-Aktien derzeit kaum wider. Genau der richtige …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran