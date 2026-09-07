Der Halbleiterproduzent Infineon erreichte im dritten Quartal einen Rekordumsatz. Ein wesentlicher Wachstumstreiber: Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren. Aber es gibt auch eine steigende Nachfrage aus dem Bereich Infrastruktur und sogar aus der Automobilbranche. Die Börse hat das bereits mit dem fulminanten Kursanstieg von April bis Juni gefeiert. Dann setzte eine scharfe Korrektur ein (mit der allgemeinen Halbleiterschwäche). Nun hat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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