So etwas hat momentan Seltenheitswert: Im frisch veröffentlichten Bericht für das am 31. Mai beendete Geschäftsjahr 2025/26 betont der Vorstand von Ceotronics, dass er mit dem Geschäftsverlauf "extrem zufrieden" sei. Kein Wunder: Für das vergangene Geschäftsjahr zeigt der Hersteller von Audio-Kommunikationslösungen, wie sie insbesondere von Soldaten, der Polizei und Rettungsdiensten eingesetzt werden, einen Rekordüberschuss von 5,59 Mio. Euro. Das ist nochmal ein ganzes Stück mehr als die zuletzt avisierten rund 5,30 Mio. Euro. Den Umsatz von letztlich 56,33 Mio. Euro hatte Ceotronics bereits Anfang Juni in dieser Größenordnung avisiert. Der aktuelle Auftragsbestand von 77,61 Mio. Euro übersteigt den vergleichbaren Vorjahreswert um immerhin rund 29 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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