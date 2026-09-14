Original-Research: CeoTronics AG - von Montega AG



14.09.2026 / 15:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu CeoTronics AG Unternehmen: CeoTronics AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.09.2026 Kursziel: 17,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach, Nicklas Frers

FY 2025/26 Zahlen - Rekord-Auftragsbestand bildet Fundament für Sprung im laufenden GJ



Die CEOTRONICS AG hat ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025/26 vorgelegt und das Erreichen der Ziele untermauert. Während der Umsatz mit 56,3 Mio. EUR wie erwartet leicht oberhalb des Vorjahresniveaus lag, unterstreicht die Auftragsseite die ungebrochen hohe Nachfrage im Sicherheits- und Verteidigungssektor.



Umsatz wie erwartet, Ergebnis überzeugend: Mit 56,3 Mio. EUR erzielte CEOTRONICS einen neuen Umsatzrekord und lag im Rahmen der eigenen Prognose (ca. 56,0 Mio. EUR). Das Umsatzwachstum fiel mit 1,0 % nach dem außergewöhnlich starken Vorjahr (+88,3 % yoy) wie erwartet moderat aus. Die Ertragslage entwickelte sich dabei überproportional positiv. Das berichtete EBIT stieg um 5,1 % yoy auf 8,2 Mio. EUR (EBIT-Marge: 14,5 %), während das Nettoergebnis um 18,0 % yoy auf 5,6 Mio. EUR zulegte. Dabei wird die operative Ertragskraft durch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,94 Mio. EUR (u. a. aufgrund technischer Obsoleszenz von Bauteilen) überlagert. Bereinigt um diesen Einmaleffekt lag das EBIT bei 10,13 Mio. EUR (bereinigte EBIT-Marge: 18,0 %). Die Aktionäre sollen über eine auf 0,25 EUR je Aktie angehobene Dividende (+25 %) am Erfolg beteiligt werden.



Starker Auftragseingang auf Allzeithoch: Die Dynamik auf der Auftragsseite kletterte auf neue Höchststände. Der Auftragseingang legte massiv um 64,0 % yoy auf 73,8 Mio. EUR zu (Vorjahr: 45,0 Mio. EUR).Treiber dieser dynamischen Entwicklung war der lang erwartete Abruf des 3. SmG-Loses über rund 47 Mio. EUR. Dessen finale Erteilung hatte sich im zweiten Halbjahr aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahlen sowie der Neubesetzung maßgeblicher Ausschüsse im Beschaffungsprozess verzögert. Die übrigen Auslieferungen sowie die Umsatzrealisierung des 3. SmG Loses findet im aktuellen GJ vor allem in H2 statt bzw. zu Beginn des kommenden GJ, welches im Juni startet. Durch den Großauftrag sowie die kontinuierliche Nachfrage im Kerngeschäft kletterte der Auftragsbestand zum Stichtag um 29,1 % yoy auf den Rekordwert von 77,6 Mio. EUR (Vorjahr: 60,1 Mio. EUR). Mit einem Auftragsbestand von ca. 140 % des Jahresumsatzes bietet CEOTRONICS im direkten Vergleich zur Peergroup (~50-60 %) eine deutlich höhere Visibilität. Dies bildet ein solides Fundament für die mittelfristigen Wachstumsziele und bietet exzellente Planungssicherheit für Produktion und Umsätze.



Produktionsausbau & 'Vision65': Um die Kapazitäten für die steigenden Abrufe nachhaltig abzusichern, hat CEOTRONICS nahe des Hauptsitzes eine weitere Gewerbeimmobilie erworben. Die Erweiterung bildet das infrastrukturelle Fundament zur schrittweisen Umsetzung des mittelfristigen Umsatzziels von 65 Mio. EUR und bereitet das Unternehmen zeitgleich auf einen aus unserer Sicht wahrscheinlichen 4. SmG-Losabruf innerhalb der kommenden sechs Monate vor. Für das angelaufene Geschäftsjahr rechnet das Management mit einer erneuten Beschleunigung der Wachstumsdynamik. Getragen von der schrittweisen Abwicklung des 3. SmG-Loses (ca. 60 % bzw. 30 Mio. EUR des Volumens entfallen voraussichtlich auf das laufende GJ) sowie einem anhaltend starken Kerngeschäft stellt der Vorstand einen Umsatzanstieg auf rund 61 Mio. EUR bei einem Nettoergebnis von ca. 6,2 Mio. EUR in Aussicht.



Leichte Modellanpassungen: Vor dem Hintergrund des Umzugs der Operations-Einheit in die neue Betriebsstätte Ende Februar sowie einer konservativeren Annahme zur zeitlichen Abruftaktung beim 3. SmG-Los nehmen wir unsere Umsatzerwartung für 2026/27 von 68,5 Mio. auf 63,0 Mio. EUR zurück. Zudem berücksichtigen wir in unserem Modell für das laufende Geschäftsjahr Investitionen (CapEx) für die neue Immobilie im höheren einstelligen Millionenbereich.



Fazit: CeoTronics wandelt den historischen Auftragsrekord in eine exzellente Visibilität um. Die leichte Anpassung unserer Umsatzerwartung adressiert lediglich temporäre Anlauf- und Umzugseffekte im Zuge der Kapazitätserweiterung, lässt das fundamentale Skalierungspotenzial jedoch unberührt. Vor dem Hintergrund des ausstehenden Restvolumens im Rahmenvertrag bietet zudem ein potenzieller 4. SmG-Losabruf erhebliches Zusatzpotenzial für die kommenden Perioden. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit dem Kursziel von 17,00 EUR.







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