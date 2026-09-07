Im August 2026 sind die Preise am Stromterminmarkt der EEX gegenüber dem Vormonat weiter angestiegen. Dabei setzte sich die Aufwärtsbewegung insbesondere bei den vorderen Lieferjahren fort, während auch bei den weiter entfernten Handelsjahren höhere Preisniveaus zu beobachten waren. Dadurch hat sich das durchschnittliche Terminpreisniveau, das als Benchmark für die PPA-Bepreisung dient, erneut erhöht. Die Entwicklung wirkt sich sowohl auf kurzfristige Absicherungen als auch auf längerfristige PPA-Laufzeiten positiv aus. Die von uns für August 2026 berechneten generischen Preise für einen zehnjährigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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