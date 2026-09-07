Bad Neustadt a. d. Saale (ots) -Für 124 Nachwuchskräfte beginnt am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ein neuer beruflicher Lebensabschnitt. In neun Gesundheits- und Verwaltungsberufen starten sie ihre Ausbildung und damit in verantwortungsvolle Tätigkeiten, in denen sie Menschen begleiten, behandeln und versorgen.Die größte Gruppe bildet die Pflege mit 25 angehenden Pflegefachkräften und 27 Krankenpflegehelferinnen und -helfern. Jeweils 22 junge Menschen beginnen ihre Ausbildung in der Ergotherapie und Physiotherapie. Darüber hinaus starten fünf angehende Kauffrauen und Kaufmänner im Gesundheitswesen, fünf Medizinische Fachangestellte (MFA), zehn Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten (OTA), vier Anästhesietechnische Assistentinnen und Assistenten (ATA) sowie vier Medizinische Technologinnen und Technologen für Radiologie (MTR).Damit bietet der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten - von der direkten Arbeit mit Patientinnen und Patienten bis hin zu spezialisierten medizinischen und kaufmännischen Tätigkeitsfeldern.Vielfältige Ausbildungswege, gemeinsame PerspektiveDie Ausbildung erfolgt je nach Berufsbild in den verschiedenen Einrichtungen und Berufsfachschulen des Campus. Unter dem Dach der Campus Akademie sind die Berufsfachschulen für Pflege, Krankenpflegehilfe, Ergotherapie und Physiotherapie angesiedelt. Je nach Ausbildungsberuf dauert die Ausbildung zwischen einem und drei Jahren und verbindet theoretisches Wissen mit praktischen Erfahrungen im Klinikalltag."Heute beginnt für Sie ein spannendes neues Kapitel. Seien Sie neugierig, stellen Sie Fragen, probieren Sie Neues aus und nutzen Sie die vielen Möglichkeiten, die unser Campus Ihnen bietet. Wir und alle Kolleginnen und Kollegen freuen uns darauf, Sie auf diesem Weg zu begleiten", begrüßte Juliane Domke, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, die neuen Auszubildenden.Ausbildung mit PerspektiveMit rund 3.000 Mitarbeitenden und jährlich mehr als 160.000 Patientinnen und Patienten übernimmt der Campus Bad Neustadt eine zentrale Rolle in der regionalen Gesundheitsversorgung. Die unterschiedlichen Fachbereiche, moderne Medizintechnik und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten bieten den Nachwuchskräften ein breites Lern- und Erfahrungsfeld für die Ausbildung.Auch nach dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss eröffnen sich vielfältige Perspektiven für den Berufseinstieg sowie für weitere Qualifikationen und Spezialisierungen. Damit bietet der Campus jungen Menschen nicht nur einen Einstieg ins Gesundheitswesen, sondern auch langfristige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad NeustadtUnternehmenskommunikationSophie Will | Tel.: +49 9771 66-26101 | sophie.will@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6347221