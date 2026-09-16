Bad Neustadt a. d. Saale (ots) -Welttag der Patientensicherheit: Campus Bad Neustadt verbindet bewährte Standards, systematisches Risikomanagement und Lernen aus kritischen EreignissenAm 17. September ist Welttag der Patientensicherheit. Er steht unter dem Motto "Sichere Versorgung chronisch erkrankter Menschen - für ein gutes Leben!" Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt setzt bei der Patientensicherheit schon seit vielen Jahren auf bewährte Instrumente, Standards und Lernprozesse. Ziel ist es, Risiken früh zu erkennen, vermeidbare Schäden zu reduzieren, aus Ereignissen zu lernen und Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen in die Versorgung einzubeziehen.Nichtübertragbare Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes, chronische Atemwegserkrankungen oder psychische Erkrankungen begleiten viele Menschen über Jahre oder ein Leben lang. Ihre Behandlung ist häufig komplex und umfasst verschiedene Versorgungsbereiche, Berufsgruppen und Übergänge - von der ambulanten und stationären Versorgung über Diagnostik, Therapie und Rehabilitation bis hin zu Pflege und Nachsorge. Gerade deshalb sind klare Prozesse, verlässliche Kommunikation und eine sichere Arzneimitteltherapie entscheidend."Patientensicherheit entsteht nicht durch eine einzelne Maßnahme. Sie ist das Ergebnis guter Zusammenarbeit, klarer Standards und einer verlässlich aufeinander abgestimmten Versorgung", sagt Dr. Uli Löbmann, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. "Das gilt auch für Menschen mit chronischen Erkrankungen, deren Versorgung häufig über einen langen Zeitraum und über verschiedene Bereiche hinweg erfolgt", so Dr. Löbmann weiter.Patientensicherheit als fester Bestandteil des KlinikalltagsDer RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt bündelt verschiedene Instrumente und Maßnahmen, um klinische Risiken frühzeitig zu erkennen, systematisch zu analysieren und möglichst zu vermeiden. Dazu gehören unter anderem Patientenidentifikationsarmbänder, die eine sichere Zuordnung bei Aufnahme, Diagnostik und Behandlung unterstützen, festgelegte Standards für die sichere Medikamentengabe sowie die OP-Sicherheits-Checkliste. Diese wird vor und während eines Eingriffs eingesetzt, um potenzielle Risiken zu identifizieren und wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen.Auch die Medikationssicherheit ist ein wichtiger Bestandteil der klinischen Sicherheitskultur. Das Vier-Augen-Prinzip unterstützt dabei, Medikationsprozesse zuverlässig zu gestalten und Fehler bei der Arzneimittelgabe möglichst zu vermeiden.Ein weiterer zentraler Baustein ist das Critical Incident Reporting System (CIRS). Mitarbeitende können darüber anonym auf Fehler, Beinahe-Ereignisse und sicherheitsrelevante Situationen im klinischen Prozess hinweisen. Die Meldungen werden systematisch ausgewertet und dienen dazu, konkrete Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. Relevante Erkenntnisse können dabei klinik- und abteilungsübergreifend geteilt werden. Ergänzt wird dieser Ansatz durch kollegiale Peer Reviews und Fallkonferenzen, in denen Prozesse und unerwartete Verläufe gemeinsam analysiert und Verbesserungspotenziale identifiziert werden.Darüber hinaus unterzieht der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt seine operativen Bereiche externen Sicherheitsprüfungen. Im Rahmen von Risikoaudits werden unter anderem die Abläufe beim Patientenweg von der Station in den OP und zurück überprüft. Dabei stehen die sichere Übergabe, die Kommunikation zwischen den beteiligten Berufsgruppen und die Einhaltung definierter Sicherheitsstandards im Fokus.Patientensicherheit ist ein kontinuierlicher Prozess, der fest im klinischen Alltag verankert ist. Der Welttag der Patientensicherheit bietet Anlass, die bestehenden Maßnahmen sichtbar zu machen und ihre Bedeutung für eine sichere Versorgung hervorzuheben.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad NeustadtKatrin Schmitt | UnternehmenskommunikationT. +49 9771 66-26100 | katrinmaria.schmitt@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6353351