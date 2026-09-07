Warburg Research hat das Kursziel für die Deutsche Bank Aktie angehoben, von 39 auf 41,50 €. Die Einstufung bleibt "Buy". Analyst Andreas Pläsier sieht vor allem steigende Leitzinsen der EZB als Treiber, die der Bank echten Rückenwind geben dürften. Meiner Meinung nach ist das ein klares Signal, dass der Markt das Zinsumfeld weiterhin positiv bewertet. Was Pläsier konkret erwartet Pläsier rechnet in den kommenden beiden Jahren mit konkretem Überraschungspotenzial, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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