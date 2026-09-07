Seit dem 19. Mai können Anträge für das neu aufgelegte Förderprogramm für rein batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge und Plug-in-Hybride gestellt werden. Nun hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), über das das Förderprogramm abgewickelt, erste Zwischenbilanz gezogen. Demnach sind bis Ende August bereits 52. 473 Anträge bewilligt worden, davon 47. 986 für Batterie-Elektrofahrzeuge. Die ausgezahlten Fördermittel beliefen sich auf 230 Millionen Euro. Die BAFA-Auswertung zeigt weiter, dass sich die Förderung für Kauf und Leasing nahezu die Waage halten. Der Zuschuss sei zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland