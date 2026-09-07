EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



07.09.2026 / 16:59 CET/CEST

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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 London, 7.9.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc.

Sitz: Wilmington

Staat: United States 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 4.9.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

2,96 %

1,13 %

4,09 %

38 850 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

2,80 %

1,13 %

3,94 %

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000969985 1 149 263 2,96 % Subsumme A 1 149 263 2,96 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte CFD n/a n/a Cash 438 793 1,13 % Subsumme B.2 438 793 1,13 %

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 BlackRock, Inc. 2 BlackRock Saturn Subco,

LLC 1 3 BlackRock Finance, Inc. 2 4 BlackRock

Holdco 2, Inc. 3

5 BlackRock Financial

Management, Inc.

4 6 BlackRock

International Holdings, Inc. 5 7 BR Jersey International

Holdings L.P. 6

8 BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.

7

9 BlackRock Investment Management (Australia)

Limited

8 10 Trident Merger LLC 3

11 BlackRock Investment Management,

LLC

10

12 BlackRock

(Singapore) Holdco Pte. Ltd.

7 13 BlackRock HK Holdco Limited 12

14 BlackRock Asset Management North Asia

Limited

13 15 BlackRock Holdco 3, LLC 7 16 BlackRock Cayman 1 LP 15

17 BlackRock Cayman West Bay Finco

Limited

16

18 BlackRock Cayman West

Bay IV Limited

17 19 BlackRock Group Limited 18

20 BlackRock Investment Management

(UK) Limited

19

21 BlackRock

(Netherlands) B.V.

19

22 BlackRock Asset Management

Deutschland AG

21 23 BlackRock Advisors (UK)

Limited 19

24 BlackRock

Capital Holdings, Inc.

5 25 BlackRock Advisors, LLC 24 26 BlackRock Canada

Holdings ULC 6

27 BlackRock Asset Management

Canada Limited

26 28 BlackRock Holdco 4, LLC 5 29 BlackRock Holdco 6, LLC 28

30 BlackRock Delaware

Holdings Inc.

29 31 BlackRock Fund Advisors 30

32 BlackRock Institutional Trust Company,

National Association

30

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Die Offenlegungspflicht entstand, da der Gesamtanteil von BlackRock, Inc. über 4 % gestiegen ist. London am 7.9.2026



07.09.2026 CET/CEST

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