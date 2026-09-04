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WKN: 922230 | ISIN: AT0000969985 | Ticker-Symbol: AUS
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04.09.26 | 19:02
164,40 Euro
+10,48 % +15,60
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Österreich 20
Europa 600
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AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
164,20165,4019:05
164,60165,4019:06
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AT&S
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG164,40+10,48 %
BAWAG GROUP AG179,00-0,33 %
ERSTE GROUP BANK AG124,40+0,48 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG64,20-0,62 %
VOESTALPINE AG46,940+3,21 %
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