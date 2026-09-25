Ich kann mich noch gut an die Covid-Zeit erinnern: da hat mir Marinomed-Chef Andreas Grassauer das erste Mal vom Coldamaris-Nasenspray erzählt. Ich muss sagen, ich bin sehr gut durch die Pandemiezeit gekommen - auch dank des Sprays von Marinomed. Jetzt ist das Unternehmen pleite und geschlossen, trotz spannender Pipeline. Ich finde das richtig schade, muss aber anmerken, dass der Börsengang im Jahr 2019 einfach zu früh war. Mehrere Sanierungsverfahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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