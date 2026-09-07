Berichten zufolge hat China einen administrativen Stopp für behördliche Genehmigungen neuer Produktionskapazitäten im Bereich der Batterieherstellung verhängt. Die Behörden führen demnach derzeit eine "Prüfung" der laufenden und geplanten Projekte im Bereich stationärer Energiespeicher und Batteriezellen für Elektrofahrzeuge durch. Über die Aussetzung berichtete erstmals am Wochenende das chinesische Finanzmedium "Caixin". Die Nachrichtenagentur Reuters griff die Meldung auf. ESS News hat mehrere Berichte in chinesischen Medien überprüft, die bestätigen, dass Genehmigungen auf Provinzebene für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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