Das Amtsgericht Hamburg hat am Montag ein vorläufiges Insolvenzverfahren gegen die Enerparc AG eröffnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellten die Richter den Rechtsanwalt Stefan Denkhaus von der Kanzlei BRL, wie aus der Bekanntmachung hervorgeht. Mit Eröffnung des vorläufigen Verfahrens sind die Löhne der Mitarbeiter für drei Monate gesichert. Nach den bekannten Informationen betrifft der Insolvenzantrag bisher nur die Enerparc AG, nicht die Tochter- oder Projektgesellschaften. Insgesamt verfügt Enerparc nach eigenen Angaben über knapp 700 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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