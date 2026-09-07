Bern - Die Post hat am Montag Sparmassnahmen angekündigt und will dafür maximal 110 Kündigungen vornehmen. Dies betreffe Mitarbeitende in Management- und Supportfunktionen. Damit will das Unternehmen Kosten senken und die langfristige Finanzierung des Service public sichern. Der Betrieb und die Kundschaft seien vom Abbau nicht betroffen, versprach das Unternehmen in einer Mitteilung. Bis Ende 2027 sollen die Massnahmen umgesetzt werden. «Der Konzernleitung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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