Die Vonovia-Aktie befindet sich seit dem Hoch Ende Februar bei etwa 28,60 € in einem nachhaltigen Abwärtstrend. Die zwischenzeitlichen Kurserholungen waren jeweils nur von kurzer Dauer. Am Montag notiert die Aktie aktuell bei 18,80 €. Hier stellt sich die Frage: Sind weitere Kursrückgänge zu erwarten? Zinsentwicklung bleibt ein wichtiger Faktor Immobilienunternehmen verfügen aufgrund ihres Geschäftsmodells traditionell über einen vergleichsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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