Goldman Sachs hat seine bisher positive Einschätzung für Vonovia deutlich zurückgenommen. Die Analysten stuften die Aktie von "Buy" auf "Neutral" herab und senkten zugleich das Kursziel von 29,50 Euro auf 21,20 Euro. Zusätzlich wurde der Immobilienkonzern aus der "Conviction List" gestrichen, in der Goldman Sachs Aktien mit besonders hoher Überzeugung bündelt. Bemerkenswert ist vor allem der schnelle Kurswechsel. Noch Ende August hatte Goldman ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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