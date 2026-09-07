TKMS meldet mit dem Abschluss des Dolphin-U-Boot-Programms, der geplanten Kooperation mit Fincantieri und einem Auftragsbestand von 20,1 Milliarden Euro mehrere operative Erfolge. Trotzdem steht die Aktie unter Druck, weil Berichte über Lieferverzögerungen und Qualitätsprobleme in der deutschen Rüstungsindustrie das Vertrauen in den gesamten Sektor belasten. Entscheidend wird nun, ob TKMS sein starkes Wachstum auch bei steigender Auslastung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de