Rheinmetall und TKMS: 125 Milliarden Euro Aufträge - und dieser kritische Rohstoff rückt in den Fokus

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Europas Aufrüstung ist längst mehr als ein politisches Versprechen. Sie entwickelt sich zu einem industriellen Investitionszyklus: Rheinmetall erwartet einen Auftragsbestand von mehr als 100 Milliarden Euro, während sich das Volumen bei TKMS unter Einbeziehung eines nach dem Bilanzstichtag zu erfassenden Fregattenprogramms auf mehr als 25 Milliarden Euro summiert.

Panzer, U-Boote, Munition und neue Waffensysteme müssen in größerer Stückzahl produziert werden. Doch damit wächst nicht nur der Bedarf an Produktionskapazitäten. Auch die Rohstofffrage gewinnt an Bedeutung.

Denn moderne Verteidigungssysteme benötigen neben Stahl, Elektronik und Seltenen Erden Spezialmetalle, mit denen Werkstoffe widerstandsfähiger, leichter und leistungsfähiger werden. Ein Metall, das dabei bislang nur wenige Anleger auf dem Radar haben, ist Niob.

Europas Aufrüstung verändert die Rohstoffrechnung

Bei Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) ist der neue Verteidigungszyklus bereits deutlich sichtbar. CEO Armin Papperger erwartet einen Auftragsbestand von mehr als 100 Milliarden Euro. Der Konzern erweitert entsprechend seine Kapazitäten für Munition, Fahrzeuge und weitere Verteidigungssysteme.

Auch TKMS (ISIN: DE000TKMS001) verzeichnet hohe Auftragsvolumina. Nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 lag der Auftragsbestand bei 20,1 Milliarden Euro. Einschließlich 6,3 Milliarden Euro für vier MEKO A-200 DEU-Fregatten steigt das Volumen auf mehr als 25 Milliarden Euro. Hinzu kommen mögliche weitere Milliardenprojekte im U-Boot-Bereich.

Die Dimension dieser Auftragsbücher macht deutlich, dass Europas Verteidigungsindustrie vor einem langfristigen Produktionshochlauf steht. Damit stellt sich zunehmend eine Frage, die an der Börse bislang weniger Aufmerksamkeit erhält: Welche Materialien werden für diesen Ausbau benötigt - und wie sicher sind ihre Lieferketten?

Warum Niob für Hochleistungswerkstoffe interessant ist

Niob besitzt Eigenschaften, die gerade bei anspruchsvollen industriellen Anwendungen relevant sind.

Schon geringe Mengen können die Eigenschaften von Stahl erheblich verändern. In hochfesten niedriglegierten Stählen kann Niob zur Kornverfeinerung beitragen und die Festigkeit erhöhen. Dadurch lassen sich Bauteile entwickeln, die hohen mechanischen Anforderungen standhalten, ohne dass dafür zwangsläufig immer mehr Material und Gewicht erforderlich sind.

Das ist nicht nur für klassische Industrieanwendungen interessant. Auch bei gepanzerten Fahrzeugen, militärischer Infrastruktur und Schiffen können hochfeste Stähle eine wichtige Rolle spielen. In Superlegierungen wird Niob zudem für Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Temperaturen und extreme Belastungen auftreten, beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt.

Der Rohstoff passt damit zu einem wichtigen technologischen Ziel: höhere Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit bei möglichst effizientem Materialeinsatz.

Das größere Problem liegt auf der Angebotsseite

Für Anleger könnte allerdings weniger die technische Verwendung als vielmehr die ungewöhnliche Struktur des Niobmarktes entscheidend sein.

Die weltweite Produktion ist stark auf Brasilien konzentriert. Der mit Abstand bedeutendste Produzent ist CBMM. Dessen Araxá-Betrieb im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais prägt den globalen Niobmarkt seit Jahrzehnten.

Genau diese Konzentration macht zusätzliche Vorkommen strategisch interessant. Denn je stärker westliche Staaten ihre Verteidigungs-, Energie- und Hightech-Lieferketten absichern wollen, desto wichtiger wird die Frage, wo kritische Rohstoffe künftig herkommen können.

Und ausgerechnet neben dem Zentrum der weltweiten Niobindustrie entwickelt ein australisches Unternehmen ein großes Rohstoffprojekt.

St George entwickelt Araxá neben dem Weltmarktführer

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hält 100 Prozent am Araxá-Projekt in Minas Gerais. Das Projekt kombiniert zwei Rohstoffthemen: Niob und Seltene Erden.

Nach dem jüngsten Ressourcenupdate umfasst die Mineralressource 111,2 Millionen Tonnen mit 3,57 Prozent TREO und 0,57 Prozent Nb2O5. Davon befinden sich inzwischen 75,2 Millionen Tonnen in den höher klassifizierten Kategorien Measured und Indicated.

Damit bietet Araxá eine Kombination aus Niob für Hochleistungswerkstoffe und Seltenen Erden, die unter anderem für Permanentmagnete und weitere Hightech-Anwendungen relevant sind.

Bemerkenswert ist zudem die Lage: Das Projekt grenzt unmittelbar an den Bergbaukomplex von CBMM und befindet sich damit direkt neben dem dominierenden Produzenten des globalen Niobmarktes.

Das bedeutet allerdings nicht, dass sich Ergebnisse oder wirtschaftliche Voraussetzungen des Nachbarbetriebs automatisch auf St George übertragen lassen. Araxá muss seine eigene technische und wirtschaftliche Entwicklung durchlaufen.

Analysten sehen erheblichen Bewertungsabstand

Nach dem jüngsten Ressourcenupdate erhöhte MST Access seine Bewertung für St George von 0,34 auf 0,45 AUD je Aktie. Zum Zeitpunkt des Berichts vom 20. August notierte die Aktie bei 0,085 AUD.

MST betrachtet dabei nicht allein das Niobpotenzial. Die Analysten vergleichen auch die Größenordnung und Gehalte der Seltene-Erden-Mineralisierung von Araxá anhand verschiedener Ressourcenkennzahlen mit bedeutenden westlichen Projekten von MP Materials (ISIN: US5533681012) und Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6).

Dieser Vergleich muss jedoch eingeordnet werden. Mountain Pass und Mt Weld sind produzierende Minen, während Araxá noch entwickelt wird. Zudem wurde die MST-Studie von St George beauftragt und bezahlt und ist deshalb nicht mit unabhängiger Broker-Research gleichzusetzen.

Kommt nach den Rüstungsaktien die Rohstoffkette?

Die Auftragsbücher von Rheinmetall und TKMS zeigen, wie stark der europäische Verteidigungszyklus inzwischen industriell unterlegt ist. Je mehr Produktionskapazitäten aufgebaut und je mehr Systeme gefertigt werden, desto stärker könnte auch die vorgelagerte Rohstoffseite in den Fokus rücken.

Dabei geht es nicht nur um steigende Nachfrage. Entscheidend ist die Konzentration der Lieferketten.

St George ist bislang kein Niob- oder Seltene-Erden-Produzent. Ebenso besteht keine bekannte Lieferbeziehung zu Rheinmetall oder TKMS. Der Zusammenhang ist daher thematisch und nicht kommerziell.

Gerade diese Unterscheidung ist für Anleger wichtig: Araxá bietet eine interessante Rohstoff- und Standortkonstellation, muss den Weg zu einem wirtschaftlich tragfähigen Projekt aber erst noch erfolgreich absolvieren.

Fazit

Mehr als 125 Milliarden Euro an Auftragsvolumen bei Rheinmetall und TKMS verdeutlichen, welche industrielle Dimension Europas Aufrüstung mittlerweile erreicht hat. Mit steigender Produktion könnte deshalb neben den bekannten Rüstungsaktien zunehmend auch die vorgelagerte Rohstoffkette Aufmerksamkeit erhalten. Niob ist dabei aufgrund seiner Verwendung in Hochleistungswerkstoffen und der stark konzentrierten globalen Produktion ein interessantes Beispiel.

St George Mining bietet mit Araxá eine thematische Verbindung zu diesem Trend: Das Projekt verfügt über eine große Niob- und Seltene-Erden-Ressource und liegt unmittelbar neben dem dominierenden Niobproduzenten CBMM. Eine direkte Geschäftsbeziehung zu Rheinmetall oder TKMS besteht jedoch nicht.

Zudem befindet sich Araxá noch in der Entwicklung. Metallurgie, technische Studien, Genehmigungen, Finanzierung und letztlich die Wirtschaftlichkeit bleiben entscheidende Hürden. Genau diese Fortschritte sollten Anleger nun beobachten. Denn Europas Aufrüstung könnte nicht nur die Hersteller von Waffensystemen verändern - sondern langfristig auch den Blick auf die Rohstoffe hinter diesen Systemen.

Quellen

https://hansa.news/tkms-order-book-grows-to-over-e25-billion/

https://rare-earth-mining.com/top-10-rare-earth-defence-applications/

https://www.stgm.com.au/

https://www.luxtimes.lu/europeanunion/eu-slips-further-behind-us-in-race-for-critical-minerals/160379092.html

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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