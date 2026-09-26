93% des Niobiums kommen aus Brasilien: Warum NioCorp und St George Mining jetzt in den Fokus rücken

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Die meisten Anleger kennen Lithium, Kupfer oder Seltene Erden. Kaum jemand beschäftigt sich dagegen mit Niobium. Dabei steckt das Metall in Pipelines, Brücken, Fahrzeugen, Flugzeugtriebwerken, Gasturbinen und MRT-Geräten. Bereits kleinste Mengen können Stahl deutlich fester machen, ohne dessen Gewicht wesentlich zu erhöhen.

Genau diese Eigenschaft macht Niobium zu einem wichtigen Bestandteil moderner Infrastruktur. Doch die globale Versorgung ist außergewöhnlich konzentriert. Rund 93% der weltweiten Produktion stammen aus Brasilien, wo CBMM die mit Abstand bedeutendste Niobiummine der Welt betreibt.

Die USA sind vollständig von Importen abhängig und auch Europa bezieht den Großteil seines Niobiums aus Brasilien. Mit NioCorp Developments Ltd. entsteht nun der Versuch, eine amerikanische Lieferkette aufzubauen. Gleichzeitig entwickelt St George Mining Limited (ASX: SGQ | ISIN: AU000000SGQ8) direkt neben dem CBMM-Komplex in Araxá eine eigene hochgradige Niobium- und Seltene-Erden-Ressource.

Ein unbekanntes Metall, das überall zu finden ist

Niobium wird nur selten als reines Metall verwendet. Seine wichtigste Rolle spielt es als Zusatz in hochwertigen Stahllegierungen. Häufig reichen Konzentrationen von lediglich 0,01 bis 0,1%, um die Eigenschaften des Stahls erheblich zu verändern.

Beim Abkühlen verhindert Niobium, dass die mikroskopisch kleinen Körner im Stahl zu groß werden. Das Material kann dadurch fester, widerstandsfähiger und zugleich leichter werden. Nach Angaben aus der Stahlindustrie kann eine geringe Zugabe von Niobium die Festigkeit bestimmter Stähle um bis zu 40% steigern.

Für Ingenieure eröffnet das erhebliche Vorteile. Pipelines können höheren Drücken standhalten, Fahrzeuge benötigen weniger Stahl und Brücken sowie Hochhäuser können bei gleichem Gewicht größere Lasten tragen. Niobium wird außerdem in Superlegierungen für Flugzeugtriebwerke und Gasturbinen, in supraleitenden Magneten für MRT-Geräte sowie in verschiedenen Raumfahrtanwendungen eingesetzt.

Das Metall ist damit kein spekulativer Rohstoff, dessen Nachfrage ausschließlich von einer künftigen Technologie abhängt. Es ist bereits heute Teil der industriellen Basis moderner Volkswirtschaften.

Warum Brasilien den Weltmarkt beherrscht

Niobium ist geologisch nicht so selten, wie seine extrem konzentrierte Produktion vermuten lässt. Weltweit sind zahlreiche Vorkommen bekannt. Entscheidend ist jedoch nicht allein, ob sich das Metall im Boden befindet. Es muss zu wettbewerbsfähigen Kosten gewonnen, verarbeitet und in einer für Kunden nutzbaren Form angeboten werden können.

Genau hier besitzt CBMM einen außergewöhnlichen Vorteil. Das Unternehmen betreibt bei Araxá im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais eine hochgradige und oberflächennahe Lagerstätte mit hervorragender Infrastruktur. Teile des Erzes wurden durch das tropische Klima über Millionen Jahre verwittert und können vergleichsweise einfach im Tagebau gewonnen werden.

Hinzu kommt die Verarbeitung. CBMM verkauft nicht einfach unbearbeitetes Erz, sondern produziert vor allem Ferroniobium - eine Eisen-Niobium-Legierung, die Stahlhersteller unmittelbar einsetzen können. Das Unternehmen hat seine Verfahren über Jahrzehnte optimiert und gleichzeitig den internationalen Markt für Niobiumlegierungen mit aufgebaut.

CBMM verfügt somit nicht nur über eine außergewöhnliche Lagerstätte. Das Unternehmen besitzt auch Verarbeitungskompetenz, etablierte Kundenbeziehungen und Produktionskapazitäten, die von neuen Wettbewerbern nur schwer nachgebildet werden können.

Die USA sind zu 100% von Importen abhängig

Nach Angaben des U.S. Geological Survey müssen die Vereinigten Staaten sämtliche Niobium-Ausgangsmaterialien für ihre Verarbeitung importieren. Eine bedeutende heimische Produktion gibt es seit den 1950er-Jahren nicht mehr.

Niobium gehört zudem zu den Rohstofflieferketten, denen US-Behörden ein besonders hohes Versorgungsrisiko zuordnen. Das ist nachvollziehbar: Das Metall wird nicht nur in ziviler Infrastruktur, sondern auch in Luftfahrt-, Energie- und Verteidigungsanwendungen eingesetzt.

Wie strategisch Washington den Standort Araxá einschätzt, zeigte bereits ein später veröffentlichtes Dokument des US-Außenministeriums. Darin wurde der brasilianische Niobiumstandort gemeinsam mit Unterseekabeln, Transportknotenpunkten und Impfstoffanlagen unter jenen ausländischen Einrichtungen aufgeführt, deren Ausfall erhebliche Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten haben könnte.

Eine einzelne Bergbauregion in Brasilien ist damit zu einem potenziellen Schwachpunkt der amerikanischen Industrie geworden.

NioCorp soll eine amerikanische Alternative schaffen

Der bislang weitest fortgeschrittene Versuch, eine neue Niobiumproduktion in den USA aufzubauen, kommt von NioCorp Developments Ltd. (Nasdaq: NB | ISIN: CA6544846091). Das Unternehmen entwickelt das Elk Creek Critical Minerals Project im Südosten des US-Bundesstaates Nebraska.

Im August 2026 veröffentlichte NioCorp eine aktualisierte Machbarkeitsstudie. Danach könnte Elk Creek über eine geplante Betriebsdauer von 40 Jahren acht kritische Rohstoffprodukte liefern. Dazu gehören Ferroniobium, Scandium, Titan und mehrere Seltene-Erden-Produkte.

Das Unternehmen beziffert den Kapitalwert vor Steuern bei einem Abzinsungssatz von 8% auf rund 4,1 Milliarden US-Dollar. Über die gesamte geplante Betriebsdauer werden Umsätze von 37,4 Milliarden US-Dollar und ein durchschnittliches jährliches EBITDA von 608 Millionen US-Dollar prognostiziert. Dabei handelt es sich um Annahmen aus der Machbarkeitsstudie und nicht um bereits erzielte Ergebnisse.

Der große strategische Wert des Projekts steht einem ebenso großen Finanzierungsbedarf gegenüber. Die anfänglichen Investitionskosten werden auf rund 1,85 Milliarden US-Dollar geschätzt. Nach Sicherung der Finanzierung würde die Entwicklung voraussichtlich weitere 35 Monate beanspruchen.

Auch Europa sucht nach neuen Bezugsquellen

Für Europa stellt sich ein ähnliches Problem. Die EU bezieht den überwiegenden Teil ihres Niobiums aus Brasilien. Projekte zur Wiederaufnahme einer europäischen Förderung und zur Rückgewinnung des Metalls aus industriellen Reststoffen befinden sich bislang in einem frühen Stadium.

Neue Vorkommen zu finden, reicht nicht aus. Eine wettbewerbsfähige Mine benötigt Genehmigungen, Finanzierung, Aufbereitungstechnologie, Infrastruktur und langfristige Abnehmer. Vor allem muss sie zu Kosten produzieren, die gegenüber dem etablierten Angebot aus Araxá bestehen können.

Genau daran sind viele potenzielle Alternativen bislang gescheitert. Der Engpass ist nicht unbedingt das Vorhandensein von Niobium. Der Engpass ist seine wirtschaftliche Produktion.

Warum St George direkt neben CBMM Aufmerksamkeit erhält

Wenn eine einzelne Bergbauregion den Weltmarkt derart dominiert, richtet sich der Blick zwangsläufig auf deren unmittelbare Umgebung.

St George Mining entwickelt sein Araxá-Projekt direkt neben den Niobiumaktivitäten von CBMM. Das Projekt befindet sich innerhalb desselben rund fünf Kilometer großen Barreiro-Karbonatitkomplexes. Nach Angaben des Unternehmens weist es eine hochgradige, breite und teilweise direkt an der Oberfläche beginnende Niobium- und Seltene-Erden-Mineralisierung auf.

Im August 2026 veröffentlichte St George eine aktualisierte Mineralressource. Diese umfasst 3,98 Millionen Tonnen enthaltene Seltene-Erden-Oxide, darunter rund 760.000 Tonnen NdPr-Oxide, sowie 630.000 Tonnen enthaltenes Niobiumoxid. Seit der Übernahme des Projekts hat das Unternehmen mehr als 170 Bohrungen abgeschlossen.

Damit handelt es sich nicht mehr lediglich um ein frühes Explorationskonzept. St George besitzt bereits eine definierte Ressource in einem Bergbaudistrikt mit vorhandener Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften und jahrzehntelanger Erfahrung bei der Gewinnung und Verarbeitung von Niobium.

Zwei unterschiedliche Antworten auf dasselbe Problem

NioCorp und St George verfolgen zwei grundlegend unterschiedliche Wege.

NioCorp will in Nebraska eine vollständig neue amerikanische Lieferkette errichten. Der Standort besitzt eine fortgeschrittene Machbarkeitsstudie, wichtige Genehmigungen und eine geplante Betriebsdauer von 40 Jahren. Das Projekt erfordert jedoch Investitionen von rund 1,85 Milliarden US-Dollar und den Aufbau eines komplexen Untertage- und Verarbeitungsbetriebs.

St George befindet sich dagegen direkt im etablierten Araxá-Distrikt. Infrastruktur, Fachwissen, Dienstleister und eine jahrzehntelang gewachsene Bergbauindustrie sind in der Region bereits vorhanden. Gleichzeitig beginnt ein Teil der bekannten Mineralisierung bereits an der Oberfläche, was für die weitere technische und wirtschaftliche Bewertung relevant sein könnte.

Die Nähe zu CBMM ist ein Vorteil - aber keine Garantie

Die Lage direkt neben dem dominierenden Produzenten ist zweifellos bemerkenswert. Sie garantiert St George jedoch weder eine wirtschaftliche Mine noch eine spätere Produktion.

Das Unternehmen muss zeigen, dass sich seine Niobium- und Seltene-Erden-Mineralisierung technisch zuverlässig und wirtschaftlich aufbereiten lässt. Weitere metallurgische Arbeiten, Genehmigungen, Wirtschaftlichkeitsstudien, Finanzierung und schließlich der Aufbau eines möglichen Bergbaubetriebs sind notwendig.

Auch die Marktstruktur bleibt anspruchsvoll. CBMM verfügt über enorme Reserven und kann den Markt seit Jahrzehnten zuverlässig beliefern. Jeder neue Produzent muss deshalb nicht nur Material herstellen, sondern sich auch technologisch und kommerziell in bestehende Lieferketten integrieren.

Gerade hier könnte jedoch die strategische Chance liegen. Westliche Regierungen und Industriekonzerne wollen ihre Rohstoffversorgung diversifizieren. Ein zusätzliches Projekt in einem bereits etablierten Bergbaudistrikt könnte einfacher in internationale Lieferketten eingebunden werden als eine vollständig neue Mine in einer Region ohne vergleichbare Infrastruktur.

Fazit: NioCorp baut Amerikas Alternative - St George sitzt neben dem Weltmarktführer

Die Niobiumversorgung gehört zu den am stärksten konzentrierten Rohstofflieferketten der Welt. Brasilien steht für rund 93% der globalen Produktion, während die USA vollständig von Importen abhängig sind und Europa ebenfalls den Großteil seines Bedarfs aus Brasilien bezieht.

Mit Elk Creek versucht NioCorp Developments Ltd. (ISIN: CA6544846091), eine amerikanische Alternative aufzubauen. Die Machbarkeitsstudie beschreibt ein potenziell bedeutendes Projekt mit acht kritischen Rohstoffprodukten und einer geplanten Betriebsdauer von 40 Jahren. Gleichzeitig zeigt der anfängliche Kapitalbedarf von rund 1,85 Milliarden US-Dollar, wie schwierig es ist, eine neue Niobiumlieferkette außerhalb Brasiliens zu errichten.

St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) verfolgt einen anderen Ansatz. Das Unternehmen entwickelt eine bereits umfangreiche Niobium- und Seltene-Erden-Ressource direkt neben CBMM im Araxá-Distrikt. Die Nachbarschaft allein garantiert keinen Erfolg. Sie verschafft St George jedoch eine außergewöhnliche Ausgangslage in genau jener Region, die den weltweiten Niobiummarkt seit Jahrzehnten dominiert.

NioCorp zeigt, welchen strategischen und finanziellen Aufwand eine unabhängige amerikanische Versorgung erfordert. St George zeigt, warum Investoren gleichzeitig nach neuen Projekten unmittelbar im Herzen der bestehenden brasilianischen Produktion suchen.

Quellen



https://www.youtube.com/watch?v=ZIK5aSFEgWo