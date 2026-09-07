KUPFERPREIS bricht Allzeithoch: Was bedeutet das für die KGHM Aktie?

Der Kupferpreis hat an der London Metal Exchange (LME) die Marke von 14.530 US-Dollar pro Tonne durchbrochen und ein neues Allzeithoch erreicht. Trotz enttäuschender Wirtschaftsdaten aus China - dem traditionell wichtigsten Nachfragetreiber für Industriemetalle - erlebt der Rohstoffmarkt einen beispiellosen Short Squeeze gepaart mit Panik vor physischen Lieferengpässen. Während Investoren weltweit nach verfügbaren Metallbeständen suchen, richtet sich die Aufmerksamkeit an der Warschauer Börse verstärkt auf KGHM Polska Miedz, einen der weltweit größten Kupferproduzenten.

- Kupfer WKN: 720321 - ISIN :XC0007203XXX - Ticker: Kupfer

Entkopplung: Chinas Fundamentaldaten vs. Marktbewertung

Historisch gesehen korrelierte der Kupferpreis stets eng mit...

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