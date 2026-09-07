NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 90 Euro angehoben. Die deutsche Altersvorsorge-Reform bringe dem Fondsanbieter zusätzliches mittelfristiges Chancenpotenzial, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben der Rentenreform vergrößerten auch ETF-Sparpläne und das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturprogramm den inländischen Gebührenpool des Vermögensverwalters. Die Qualität des Wachstums sollte sich aus eigener Kraft verbessern./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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