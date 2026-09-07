Magdeburg - Nach dem historischen Wahldebakel bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben die Mitglieder des CDU-Landesvorstands am Montagabend ihre Ämter zur Verfügung gestellt.



Das teilte der CDU-Landeschef und Ministerpräsident Sven Schulze nach einer Sitzung des Gremiums in Magdeburg mit. Auf einem Sonderparteitag im November oder Dezember soll die Parteiführung neu gewählt werden. Dabei wolle Schulze selbst nicht mehr antreten, hieß es weiter. Bis zur Neuwahl der Parteiführung bleibt der bisherige Landesvorstand im Amt. Wer sich um den Landesvorsitz bewerben wird, ist ansonsten derzeit noch offen.



Die CDU reagierte damit auf ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die Partei erreichte am Sonntag nur noch 17,2 Prozent der Stimmen, während sie 2021 noch 37,1 Prozent erzielt hatte. Die AfD wurde mit 43,8 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Innerhalb der CDU waren bereits unmittelbar nach der Wahl Forderungen nach einem personellen Neuanfang laut geworden. Die CDU sieht ihre künftige Rolle im Landtag in der Opposition.





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