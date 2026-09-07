München (ots) -Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht bei der Heim-WM in Berlin in der K.o.-Runde! Mit einem 83:58-Erfolg gegen Mali bucht das Team von Olaf Lange das Ticket für die Qualifikation fürs Viertelfinale. Am Dienstag, ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport, geht es gegen Südkorea. Die Niederlage zum Auftakt im Duell mit Spanien ist endgültig abgehakt. "Erste Spiele sind immer schwierig. Spanien kam im 1. Viertel raus und hat sehr, sehr gut gespielt, aggressiv, jeden Wurf getroffen. Das hat uns sehr demoralisiert. Jetzt haben wir über das Spiel gegen Japan unser Selbstbewusstsein gefunden. Wir wissen, dass wir hier spielen können und gut spielen können", erklärt Emily Bessoir.Der Einzug in die K.o.-Runde gelang unter den Augen des Welt- und Europameister-Kapitäns, NBA-Star Dennis Schröder, von dem Luisa Geiselsöder auch den Award als "Player of the Match" bekam: "Das ist sehr cool! Ich habe mich erstmal bei ihm bedankt, dass er gekommen ist. Ihn an der Seitenlinie zu sehen, ist sehr, sehr cool. Ich bin froh, dass er hierhergekommen ist und uns unterstützt hat. Das bedeutet uns sehr viel. Das zeigt die Connection, die wir mit dem Männerteam haben, dass wir alle zusammenstehen und zusammen für diese Athletenvereinbarung gekämpft haben und uns gegenseitig supporten."Für Schröder selbst ist das selbstverständlich: "Das war wichtig für mich und meine Familie, hier zu sein. Der Frauensport wächst, Basketball wächst, 3x3 Olympia gewonnen. Jetzt haben wir einfach eine Heim-WM in Berlin. Das ist riesig für den Sport. Wir sind natürlich da und supporten das Ganze."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 3. Spieltag der Frauen-Basketball-WM mit dem Spiel der DBB-Frauen gegen Mali. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Für Deutschland geht es, nach dem furiosen Erfolg gegen Mali bereits am Dienstag weiter: Ab 20.15 Uhr steht das Duell gegen Südkorea an.Insgesamt werden 23 Partien live bei MagentaTV und MagentaSport gezeigt. Alle Spiele der K.o.-Runde gibt's live nur bei MagentaSport. Ireti Amojo und Per Günther begleiten die WM als Experten-Duo.Frauen Basketball-WM | 3. Spieltag: Deutschland - Mali 83:58 | "Haben von der ersten Minute bis zur 40. komplett Team gespielt."Bühne frei! Das deutsche Team betritt die Halle in Berlin! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=OVpqMnRrOHQ2eHgrUUUzU2RlZGVPZFYyNVJiYU0vcHhrSXQ4SUgzTU9xcz0=Ton an! Die Halle in Berlin gibt die deutsche Hymne zum Besten. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=YUVpY0NMN3VxbU1mZzN6Mi9BQkxRaENqdmxLaFhGWXhMS21qVDgzVDZ6QT0=Der Kapitän der DBB-Männer lässt es sich nicht nehmen, das Frauenteam zu supporten: Dennis Schröder mit Familie in der Halle. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=K3JtdkUrSDhMOTB0TGpEUUJ3WmczU1VwZ2VUSE14Z09ibWRLVDRLRDYzST0=DBB-Auswahl tanzt zum Team-Song "Durch den Monsun" von Tokio Hotel und singt: Die Szenen nach Spielende im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=amdZYkhmb1NGck5NZCt0L3FSeks5MEpzSUNHbTlld3V6bGZTMEx5Q0h6cz0=Luisa Geiselsöder, "Player of the Match" mit 17 Punkten, 3 Rebounds und 2 Assists: "Es hat sich super angefühlt! Wir haben von der ersten Minute bis zur 40. komplett Team gespielt. Es hat alles funktioniert. Es war richtig cooler Basketball, auch zum Anschauen."... über den Moment, als sie von Dennis Schröder den Award als "Player of the Match" bekommen hat: "Das ist sehr cool! Ich habe mich erstmal bei ihm bedankt, dass er gekommen ist. Ihn an der Seitenlinie zu sehen, ist sehr, sehr cool. Ich bin froh, dass er hierhergekommen ist und uns unterstützt hat. Das bedeutet uns sehr viel. Das zeigt die Connection, die wir mit dem Männerteam haben, dass wir alle zusammenstehen und zusammen für diese Athletenvereinbarung gekämpft haben und uns gegenseitig supporten."... zu ihrer eigenen Leistung mit 17 Punkten: "Es sind meine Teammates. Es ist ein High-Low, es ist ein Pick-and-Roll. Ich habe die ersten beiden Spiele gestruggled. Deswegen möchte ich die ganzen Credits meinen Teammates geben. Sie sind zu mir gekommen, sie haben mich aufgebaut. Sie haben gesagt: Hey, wir glauben an dich. Mach dein Ding! Dieses Vertrauen, das wir haben, das hilft sehr, sehr viel, dass wir wissen: We got our backs! Wenn einer struggled, sind wir da Der nächste Step, gestern war es Marie. Alle sind da. Das zeigt nochmal, was für ein geiles Team wir eigentlich sind.... dazu, dass sie die Stimmungsmacherin im Team ist: "Ich probier's. Ich glaube, dass ich immer so ein bisschen Vibes, Tanz und Gesang reinbringe. Einfach so ein bisschen diese Lockerheit. Ich versuch's. Wir sind alle angespannt. Wir wissen alle, wieviel es uns bedeutet, was für Erwartungen hier sind, wie viele Leute herkommen. Deswegen, so ein bisschen Lockerheit bringt mir selbst was, dem Team auch. Wenn die Stimmung gut ist, wird das Spiel noch besser."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UHlxSUVScDAwdjBlMUpzSDh4cTQrQ1JjZXRXYjJySFNEZUpHR0tIeHo2RT0=Emily Bessoir, 4 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists für Deutschland: "Es macht voll Spaß. Ich liebe es, dass wir in Berlin sind, dass die Halle mitgeht. Am Samstag hat es schon mega Spaß gemacht. Natürlich war Freitag [gegen Spanien, Anm.d.Red.] unser Wake-up-Call. Diese beiden Spiele so rausgehauen zu haben, war schon gut für uns. Das war wichtig, auch für das Selbstbewusstsein von uns und uns einfach zu beweisen, dass wir können. Aber es hat einfach Spaß gemacht."... über ihre Einsatzzeiten und ihren Impact gegen Mali: "In so einem Turnier kann alles passieren. Es geht darum, dass wir das Team auf dem Feld haben oder die Konstellation auf dem Feld, die wir brauchen, um zu gewinnen. Natürlich würde ich am liebsten die ganze Zeit mit den Mädels auf dem Feld stehen. Aber man kann genauso viel von der Bank bringen. Die Energie ist super wichtig. Das hat man heute und an den Tagen davor gemerkt. Deswegen versuche ich nicht dran zu denken, weil das Team gerade über allem steht."... über das kommende Spiel gegen Südkorea: "Ich höre zum ersten Mal, dass es Südkorea ist. Back-to-back-Spiele sind immer tough. Aber genauso wie wir das machen müssen, müssen sie das auch haben. Wir haben sie schon mal im Qualifier gespielt. Das ist nochmal ein anderes Team, eine andere Spielweise als Mali. Aber ich glaube, wir sind ready."... warum sie mit Marie Gülich und Frieda Bühner bei der Hymne angefangen haben zu lachen: "Marie lacht immer, wenn ich anfange zu singen. Wir reden ganz oft drüber. Das ist einfach so lustig und cool und absurd, dass wir gleich Basketball spielen und davor singen wir nochmal. Wir sind ja nicht mal Sänger. Marie lacht immer ein bisschen, wenn ich anfange zu singen. Ich weiß auch nicht wieso. Aber es macht Spaß, es bringt ein Lächeln aufs Gesicht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UEJ4U0RQcngxTVBSRFVHR2NyMlJxdE9uUUI3N3ZDUm5YZGhONWhTNWVwND0=Olaf Lange, Bundestrainer: "Heute und das Japan-Spiel nach unserem schweren oder nicht so guten Auftaktspiel gegen Spanien. Da bin ich sehr froh, wie wir uns entwickelt haben, wie wir in Sachen Zusammenspiel, Zusammenhalt, Teamplay, wie wir uns da entwickelt haben und jetzt ist der Erfolg auch da. Aber das Wichtige ist, dass wir so spielen wie wir heute spielen, von der Einstellung, vom Miteinander."... wie man sich erklären kann, dass das Zusammenspiel innerhalb von vier Tagen so viel besser geworden ist: "Erste Spiele sind immer schwierig. Spanien kam im 1. Viertel raus und hat sehr, sehr gut gespielt, aggressiv, jeden Wurf getroffen. Das hat uns sehr demoralisiert. Jetzt haben wir über das Spiel gegen Japan unser Selbstbewusstsein gefunden. Wir wissen, dass wir hier spielen können und gut spielen können. Mit dem Selbstbewusstsein würden wir auch anders gegen Spanien spielen. Aber im ersten Spiel war das alles noch ein bisschen wackelig. Manchmal braucht man so ein gutes Spiel, dann findet man seinen Weg."... über das Duell mit Südkorea um das Viertelfinale: "Südkorea ist eine gute Mannschaft. Sie spielen, was wir bis jetzt gesehen haben, ein bisschen besser als in Lyon. Aber wir sind auch besser. Das ist keine einfache Mannschaft. Aber wir haben gegen Japan den asiatischen Stil schon erfahren, sodass wir ein bisschen Vorbereitung haben. Jetzt müssen wir uns wieder reorganisieren, Recovery und dann vorbereiten für morgen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YTFJMmJ6YVpMQldtNEhPRm90Q3ZhcFZiR2Jja0lncUgrekxzWTR1N3J1bz0=Per Günther, MagentaSport-Experte: "Es ist die große Party, die wir uns erhofft haben. Da müssen wir gar nicht sprechen. Man hört es, es ist so laut, es ist wirklich so eine Party. Bei so einem Kantersieg trotzdem nochmal so eine Eruption mit Schlusspfiff, mit der Schlusssirene, diese Gelöstheit - was so zwei, drei Tage ausmachen können. Was haben wir nach diesem Spanien-Spiel alles schon für Horrorszenarien in unseren Köpfen gehabt, ständig von Druck, von Anspannung gesprochen, von Fallhöhe und wie unsere Damen mit den grellen Lichtern klarkommen. Jetzt zwei unfassbar dominante Siege und mit Südkorea eine lösbare Aufgabe, um ins Viertelfinale einzuziehen."... was ihn gegen Mali am meisten überzeugt hatte: "Das ist ein anderes Spiel. Für mich geht das erste Kompliment an Olaf Lange. Das ist für mich heute genau das: Lehren aus dem Spanien-Spiel gezogen, wo du immer wieder geschlagen worden bist, wo du auch so ein bisschen verunsichert worden bist, dadurch, dass sie so gut getroffen haben. Dann kommt eins zum anderen. Dann bist du einen halben Meter zu nah dran. Wir haben nicht die explosiven Spielerinnen. Wir haben nicht die laterale Geschwindigkeit. Aber wir haben Länge. Und wir haben Cleverness und IQ. Vielleicht haben diese vielen Dreier von Spanien dafür gesorgt, dass die Spielerinnen ein bisschen zu nah dran waren. Heute, ganz anderer Gameplan. Heute ist: Wir lassen anderthalb Meter Platz, wir sind groß, wir lassen sie zu uns kommen, wir lassen sie werfen, wenn sie das wollen. Wir überreagieren nicht, wenn sie 1-2 aus dem Dribbling treffen. Dann haben wir eine klare, defensive Identität, die wir gut umgesetzt bekommen, wo wir sagen: Wir warten in der Zone auf euch und dann viel Glück, uns im Eins-gegen-Eins zu schlagen, wenn wir anderthalb Meter Abstand haben."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=dW1wU2J1dkdhVUxtY3ZMTjY4ejRxUThOeDRJSXg0dnNnVDRWdmRhNXpXdz0=DBB-Kapitän Dennis Schröder im Interview: "Wir sind natürlich da und supporten das Ganze"Dennis Schröder, Kapitän der DBB-Männer, in der Halbzeitpause zur Niederlage gegen Spanien: "Am Ende des Tages kann man nicht jedes Spiel gewinnen. Sie sind besser geworden. Das erste Spiel war nicht so gut. Das zweite Spiel haben sie deutlich gewonnen. Und jetzt im dritten Spiel dominieren sie auch. Du willst im dem Turnier von Spiel zu Spiel immer besser werden - und das tun sie."darüber, wie wichtig es ist, die DBB-Frauen zu unterstützen: "Das war wichtig für mich und meine Familie, hier zu sein. Der Frauensport wächst, Basketball wächst, 3x3 Olympia gewonnen. Jetzt haben wir einfach eine Heim-WM in Berlin. Das ist riesig für den Sport. Wir sind natürlich da und supporten das Ganze."... wie er die WNBA in Amerika wahrnimmt: "Ich schaue die Spiele in Amerika auch. Ich habe das früher schon zu Atlanta-Zeiten 2014/2015 gemacht. Es wächst, es sind sehr viele individuelle Talente, die einen Namen für sich selbst machen. Das ist einfach riesig für unser Land. Aber auch für die ganze Liga dort drüben. Das braucht immer noch mehr Anerkennung."Per Günther, MagentaSport-Experte, darüber, dass Deutschland fünf Spielerinnen in der WNBA und acht in der NBA hat: "Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Natürlich, WNBA-Spielerin ist ein Wahnsinn, NBA-Spieler ist ein Wahnsinn. Aber auch die ausverkauften Hallen, die Stimmung. Das hätte ich mir nie erträumen lassen. Das ist schön zu sehen, dass Dennis da ist. Er macht das für die Jugendprogramme. Man sieht ihn regelmäßig bei U18-Turnieren. Dass du eine Kultur des 'Gesamt-DBB' entwickelst, dass es nicht darum geht: Das ist die Jugendmannschaft, irgendwo sind die Frauen und eigentlich sind es die Männer, sondern, dass daran geschraubt wird, dass es ein Gesamtgefüge gibt, finde ich schon ziemlich cool, aus der Ferne zu beobachten."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TVFIV2pqNGNlNzByMFZLc2FQejlmSlJKd2dKK1lXNWFKVXNNM1hmdXdZQT0=MagentaSport mit preisgekröntem Team bei der Basketball WM der FrauenFür die Berichterstattung setzt MagentaSport auf sein preisgekröntes TV-Team. Steffi Blochwitz und Caro Ranz stehen für die Moderation und Interviews, Per Günther und Ireti Amojo sind bei ausgewählten Spielen kommentieren und analysieren die Partien. Alexander Frisch und Jakob Lobach kommentieren die Spiele.Die Weltmeisterschaft bei MagentaSport und MagentaTV - größte und beste BühneMagentaSport zeigt zur Heim-Weltmeisterschaft live für MagentaSport-Kunden im Pay-Angebot 23 Spiele. Alle Partien der Finalrunde vom 8. bis 13. September gibt's live nur bei MagentaTV und MagentaSport.Weiteres Highlight für alle Basketballfans an diesem Wochenende: Der FIBA 3x3 Europe Cup in Antwerpen von Freitag bis Sonntag liveNeben dem großen Final-Wochenende bei der Basketball-WM der Frauen überträgt MagentaSport von Freitag bis Sonntag auch den FIBA 3x3 Europe Cup live aus Antwerpen. Die deutschen Spiele werden von Sebastian Ulrich kommentiert.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickFIBA Womens' World Cup 2026 | 3. SpieltagMontag, 07.09.2026ab 20.30 Uhr: USA - TschechienFIBA Womens' World Cup 2026 | Qualifikation ViertelfinaleDienstag, 08.09.2026, und Mittwoch, 09.09.2026Dienstag, 08.09.2026ab 17.35 Uhr: Ungarn - Japanab 20.15 Uhr: Deutschland - SüdkoreaFIBA Womens' World Cup 2026 | ViertelfinaleDonnerstag, 10.09.2026FIBA Womens' World Cup 2026 | HalbfinaleSamstag, 12.09.2026FIBA Womens' World Cup 2026 | Spiel um Platz 3 und FinaleSonntag, 13.09.20263x3 Basketball: FIBA 3x3 Europe CupFreitag, 11.09.2026ab 13.20 Uhr: Tag 1Samstag, 12.09.2026ab 13.20 Uhr: Tag 2Sonntag, 13.09.2026ab 12.05 Uhr: FinaltagPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6347393