Berlin - Die Linken-Spitzenkandidatin für die Bürgermeisterwahl in Berlin, Elif Eralp, hat kritisiert, dass das BSW durch sein Abstimmungsverhalten einer AfD-Regierung den Weg bereiten könnte.
"Das ist eine absolute Katastrophe", sagte Eralp am Montag in der ntv-Sendung "Pinar Atalay". Sie sei 2017 in die Linke eingetreten, nachdem die AfD erstmals in den Bundestag eingezogen war und sie innerhalb der Linken migrationsfeindliche Positionen der damaligen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht wahrgenommen habe.
"Genau aus diesen Gründen - für eine migrationsfreundliche Politik auf Grundlage von Menschenrechten - habe ich damals gegen Wagenknecht in der Partei mobilisiert, für eine andere Form der Politik", so Eralp. "Ich habe damals gesagt: Dieser Weg führt nach rechts". Nun bestehe "genau die große Gefahr", dass das BSW "zum Steigbügelhalter einer AfD-Regierung" werde.
"Das ist eine absolute Katastrophe", sagte Eralp am Montag in der ntv-Sendung "Pinar Atalay". Sie sei 2017 in die Linke eingetreten, nachdem die AfD erstmals in den Bundestag eingezogen war und sie innerhalb der Linken migrationsfeindliche Positionen der damaligen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht wahrgenommen habe.
"Genau aus diesen Gründen - für eine migrationsfreundliche Politik auf Grundlage von Menschenrechten - habe ich damals gegen Wagenknecht in der Partei mobilisiert, für eine andere Form der Politik", so Eralp. "Ich habe damals gesagt: Dieser Weg führt nach rechts". Nun bestehe "genau die große Gefahr", dass das BSW "zum Steigbügelhalter einer AfD-Regierung" werde.
© 2026 dts Nachrichtenagentur