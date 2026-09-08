Hannover - Nach dem Debakel der Union bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt verlangt der niedersächsische CDU-Chef Sebastian Lechner Konsequenzen.
"Diese Niederlage nimmt einen mit und gibt einem zu denken", sagte Lechner der "Rheinischen Post". Selbstverständlich müsse man die Gründe für dieses bittere Ergebnis nun in Ruhe analysieren und aufarbeiten, ergänzte Lechner. Die Botschaft der Wähler in Sachsen-Anhalt sei aber klar: Es müsse sich etwas ändern.
Für die CDU in Niedersachsen richte sich der Blick nun auf die Kommunalwahlen am Sonntag. "Wir wollen wieder stärkste politische Kraft in Niedersachsen werden", sagte der Landesvorsitzende. Er sei sehr zuversichtlich, dass man dieses Ziel erreichen werde.
"Diese Niederlage nimmt einen mit und gibt einem zu denken", sagte Lechner der "Rheinischen Post". Selbstverständlich müsse man die Gründe für dieses bittere Ergebnis nun in Ruhe analysieren und aufarbeiten, ergänzte Lechner. Die Botschaft der Wähler in Sachsen-Anhalt sei aber klar: Es müsse sich etwas ändern.
Für die CDU in Niedersachsen richte sich der Blick nun auf die Kommunalwahlen am Sonntag. "Wir wollen wieder stärkste politische Kraft in Niedersachsen werden", sagte der Landesvorsitzende. Er sei sehr zuversichtlich, dass man dieses Ziel erreichen werde.
© 2026 dts Nachrichtenagentur