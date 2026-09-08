Der Biotech-Sektor steht nach einer langen Durststrecke vor einer spektakulären Trendwende, die mutigen Anlegern massive Renditechancen bietet. Denn die Kurse vieler innovativer Hoffnungsträger notieren weit unter ihren Allzeithochs, fast unbemerkt formiert sich im Hintergrund aber bereits die nächste große Rallye. Besonders die prall gefüllten Kriegskassen der Branchenriesen Bayer und BioNTech heizen die Gerüchteküche in der Szene gerade mächtig an. Dieses gigantische Milliarden-Kapital sucht händeringend nach neuen Wachstumsimpulsen, was kleinere Akteure urplötzlich ins Visier der Protagonisten rückt. Ganz oben auf der Watchlist der Jäger stehen dabei die schwer gebeutelte Evotec und der disruptive Newcomer BioNxt. Beide Unternehmen glänzen mit hochkarätigen Technologieplattformen, welche auf dem aktuellen Niveau fast schon wie ein exklusiver Sonderverkauf wirken. Wer jetzt die Augen offenhält und strategisch auf den großen Rebound setzt, positioniert sich rechtzeitig vor der drohenden Konsolidierungswelle. Die Startzeichen für eine explosive Aufholjagd stehen jedenfalls so günstig wie lange nicht mehr.Den vollständigen Artikel lesen ...
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