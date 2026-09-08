PRODUKTION UND ENTWICKLUNG: Silber bleibt knapp: TOP-Unternehmen stellen die Weichen für nächste Wachstumsphasen!

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Das Silberangebot reagiert nur langsam auf hohe Preise. Sierra Madre erweitert eine laufende Mine, Vizsla treibt 'Panuco' zur möglichen Bauentscheidung - zwei unterschiedliche Wege mit klaren Katalysatoren.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Vizsla Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Vizsla Silver Corp.· Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 08. September 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Ein Defizit, das nicht einfach weggefördert werden kann +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der globale Silbermarkt steuert 2026 auf das sechste Defizitjahr in Folge zu. Metals Focus und das Silver Institute erwarten im World Silver Survey 2026 einen Fehlbetrag von rund 46,3 Mio. Unzen. Gleichzeitig soll die Minenproduktion mit etwa 844,1 Mio. Unzen gegenüber 846,6 Mio. Unzen im Jahr 2025 nahezu stagnieren.

Der entscheidende Engpass liegt in der Angebotsstruktur. Nur rund 26% der weltweiten Minenproduktion stammen aus primären Silberminen. Der deutlich größere Teil fällt als Nebenprodukt vor allem bei der Förderung von Blei, Zink, Kupfer oder Gold an. Selbst hohe Silberpreise führen deshalb nicht automatisch zu einem schnellen Produktionsanstieg.

Genau daraus ergibt sich die gemeinsame Investmentthese von Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) und Vizsla Silver (WKN: A40EG3): Beide Unternehmen verfügen über silberbetonte Projekte in Mexiko, befinden sich jedoch in unterschiedlichen Entwicklungsphasen.

Sierra Madre produziert bereits bei "La Guitarra' und baut die Kapazität aus. Vizsla verfügt für "Panuco' über eine Machbarkeitsstudie und arbeitet auf eine mögliche Bauentscheidung hin.

Sierra Madre: Produktion, Ausbau und eine zweite Plattform!

"La Guitarra' erwirtschaftet bereits laufende Erlöse. Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) meldete für das zweite Quartal 2026 einen Nettoumsatz von 8,23 Mio. USD und einen Bruttogewinn von 1,58 Mio. USD. Die Silbererlöse beliefen sich auf rund 5,0 Mio. USD, die Golderlöse auf über 4,0 Mio. USD. Für das erste Halbjahr stieg das bereinigte EBITDA nach Unternehmensangaben von 2,6 Mio. auf 3,5 Mio. USD. Der operative Cashflow erhöhte sich von 1,37 Mio. auf 1,89 Mio. USD.

Quelle: Sierra Madre Gold & Siver

Mit 22,2 Mio. USD an liquiden Mitteln und 25,0 Mio. USD Working Capital verfügte das Unternehmen zum 30. Juni 2026 über einen deutlich größeren finanziellen Puffer als noch Ende März. Diese Kennzahlen sind allerdings teilweise nicht standardisierte Non-GAAP-Kennzahlen und deshalb nur im Zusammenhang mit der Überleitung im MD&A vergleichbar.

Operativ war das Quartal von Ausbauarbeiten geprägt. Die verarbeitete Materialmenge blieb mit 41.567 Tonnen weitgehend stabil. Die Produktion sank jedoch auf 137.313 Unzen Silberäquivalent, nach 146.963 Unzen im Vorjahresquartal. Die AISC erhöhten sich von 32,54 auf 54,73 USD je produzierter AgEq-Unze. Als Ursachen nennt Sierra Madre unter anderem Entwicklungsarbeiten in "Coloso' und "Nazareno', zeitweise niedrigere Erzqualitäten außerhalb definierter Ressourcenbereiche, höhere Löhne und Abgaben, den stärkeren mexikanischen Peso sowie wetterbedingte Stromausfälle.

Für die weitere Entwicklung ist deshalb nicht allein das Umsatzwachstum entscheidend, sondern die Normalisierung der Stückkosten. Gelingt es Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97), mit höheren Durchsätzen mehr Material aus den höhergradigen Bereichen zu verarbeiten, könnte sich der operative Hebel der Erweiterung deutlicher zeigen.

"La Guitarra' soll schrittweise größer werden!

Im August erreichte der Mühlendurchsatz Spitzenwerte von bis zu 672 Tonnen pro Tag. Sierra Madre erwartet, die erste Ausbauphase auf 750 bis 800 Tonnen pro Tag bis Ende des dritten Quartals 2026 fertigzustellen. Die zweite Phase soll die Kapazität bis zum dritten Quartal 2027 auf 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag erhöhen.

"East District': 30.000 Bohrmeter als nächster Datenpunkt!

Die SEMARNAT-Genehmigung für 22 Bohrplattformen schafft die Grundlage für die erste Phase eines vollständig budgetierten 30.000 Meter-Programms. Sierra Madre plant, mit den Bohrungen bis zu 30 kartierte Adersysteme zu untersuchen. Die ersten Ergebnisse könnten zeigen, ob der bislang deutlich weniger erkundete "East District' zusätzliche Ressourcenpotenziale eröffnet.

Quelle: Sierra Madre Gold & Siver

Der NI-43-101-Bericht von 2023 nennt für einen Teil der Adersysteme ein konzeptionelles Explorationsziel von 0,77 bis 1,54 Mio. Tonnen mit 440 bis 670 g/t Silber und 2,4 bis 3,6 g/t Goldüber eine kombinierte Streichlänge von 7,7 Kilometer.

"Del Toro' erweitert die strategische Reichweite!

Mit "Del Toro' hat Sierra Madre im Juni 2026 eine ehemals produzierende und nach Unternehmensangaben vollständig genehmigte Silbermine übernommen. Der Kaufpreis beträgt bis zu 60 Mio. USD: 20 Mio. USD wurden bei Abschluss in bar gezahlt, zusätzlich erhielt First Majestic 10,87 Mio. Sierra-Madre-Aktien zu einem angenommenen Preis von 1,30 CAD. Innerhalb von 18 Monaten werden weitere 10 Mio. USD fällig, bis zu zwei zusätzliche Zahlungen von jeweils 10 Mio. USD hängen vom Erreichen definierter Ressourcen- beziehungsweise Produktionsmeilensteine ab.

Die parallel abgeschlossene Finanzierung über brutto 57,50 Mio. CAD darf deshalb nicht mit dem Kaufpreis verwechselt werden. Die Mittel dienten dem Transaktionsabschluss; der verbleibende Nettoerlös ist für Exploration und Entwicklung bei "Del Toro' sowie allgemeines Working Capital vorgesehen. First Majestic hielt nach Abschluss 24,77% der ausstehenden Sierra-Madre-Aktien.

Der nächste belastbare Katalysator ist nicht ein bereits terminierter Minenneustart, sondern die technische Neubewertung. Sierra Madre hat mit Kartierungen und Probenahmen begonnen und erwartet den Start von Bohrungen Mitte 2027.

Machbarkeitsstudie trifft auf Umsetzungsarbeit sowie detaillierten wirtschaftlichen Rahmen!

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) hat im November 2025 eine vollständige Machbarkeitsstudie für "Panuco' vorgelegt. Sie betrachtet zwei zusammenhängende Untertageminen, "Copala' und "Napoleon', sowie eine Verarbeitungskapazität von zunächst 3.300 Tonnen pro Tag, die ab Jahr vier auf 4.000 Tonnen pro Tag erweitert werden soll.

Die Studie weist im Basisszenario eine durchschnittliche Jahresproduktion von 17,4 Mio. Unzen Silberäquivalent über zunächst 9,4 Jahre aus. Für die ersten fünf Jahre werden durchschnittlich 20,1 Mio. Unzen AgEq pro Jahr ausgewiesen. Die "nachgewiesenen und wahrscheinlichen'-Mineralreserven umfassen 12,81 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 416 g/t AgEq. Die "AISC' werden auf Co-Produkt-Basis mit 10,61 USD je zahlbarer AgEq-Unze angegeben.

Quelle: Vizsla Siver

Bei angenommenen Metallpreisen von 35,50 USD je Unze Silber und 3.100 USD je Unze Gold errechnet die Studie nach Steuern einen Kapitalwert bei 5% Diskontierung von 1,802 Mrd. USD, eine interne Verzinsung von 111% und eine Amortisationsdauer von sieben Monaten. Die Vorproduktionsinvestitionen werden mit 238,7 Mio. USD angegeben, nach Berücksichtigung modellierter Vorproduktionserlöse und -kosten liegt der ausgewiesene Nettoanfangsbedarf bei 173 Mio. USD.

Finanzierung, Ausrüstung und Führungsteam!

Vizsla arbeitet parallel an mehreren Voraussetzungen für eine mögliche Bauentscheidung. Eine unbesicherte Working-Capital-Linie der mexikanischen Förderbank FIFOMI über 173 Mio. MXN, entsprechend bei Abschluss rund 10 Mio. USD, ist für betriebliche und projektbezogene Aufwendungen bei "Panuco' vorgesehen.

Quelle: Vizsla Siver

Mit FLSmidth wurde zudem ein Paket für Engineering und die Lieferung zentraler Aufbereitungsanlagen vereinbart. Es umfasst acht größere Anlagenpakete für das in der Machbarkeitsstudie vorgesehene Fließschema. Zunächst besteht jedoch lediglich ein begrenzter Arbeitsauftrag für frühe Engineering- und Beschaffungsleistungen, die endgültigen Vertragsbedingungen werden noch finalisiert. Die technische Konfiguration soll sowohl die erste Ausbaustufe als auch die spätere Integration von "Napoleon' ab Jahr vier unterstützen.

Auch personell bereitet Vizsla die nächste Entwicklungsphase vor. Luis Lázaro wurde mit Wirkung zum 5. August 2026 zum President Mexico ernannt und soll die Aktivitäten vor Ort sowie den Fortschritt bei Genehmigungen, einem möglichen Bau und einer möglichen Produktion führen. Guillermo Hernandez übernimmt erweiterte Verantwortung für die geologische Funktion, nachdem Jesus Velador seinen Rücktritt als Chief Geologist mit Wirkung zum 27. August 2026 erklärt hatte.

Der Zeitplan bleibt an klare Bedingungen geknüpft!

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) strebt die erste Silberproduktion im zweiten Halbjahr 2027 an, hat aber noch keine Produktions- oder Bauentscheidung getroffen. Eine Entscheidung soll erst nach Prüfung des Detailengineerings, Abschluss geeigneter Finanzierungsvereinbarungen und Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen fallen.

Das längerfristige Explorationspotenzial bleibt dennoch ein zusätzlicher Werttreiber. Nach aktueller Unternehmensdarstellung sind rund 30% der bekannten Aderziele im Distrikt durch Bohrungen untersucht und weniger als 67% der Liegenschaft kartiert.

Fazit: Zwei Silberstrategien, vier überprüfbare Meilensteine!

Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) und Vizsla Silver (WKN: A40EG3) bieten zwei unterschiedliche Zugänge zu einem strukturell angespannten Silbermarkt. Sierra Madre verbindet laufende Erlöse mit einer geplanten Kapazitätserweiterung und einer zweiten, langfristigen Entwicklungsplattform.

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) verfügt mit der Machbarkeitsstudie über einen detaillierten wirtschaftlichen Rahmen, muss "Panuco' aber noch durch Genehmigung, Finanzierung und Bauentscheidung führen.

Für Sierra Madre werden nun vier Punkte entscheidend: das Erreichen der ersten Ausbaustufe bei "La Guitarra', sinkende Stückkosten, der Start des "East-District'-Bohrprogramms und die technische Neubewertung von "Del Toro'. Bei Vizsla stehen die Klärung des operativen Standortstatus, weitere Genehmigungen, die Projektfinanzierung und eine formale Bauentscheidung im Mittelpunkt.

Werden diese Meilensteine planmäßig erreicht, könnten beide Unternehmen ihre jeweilige Position im mexikanischen Silbersektor deutlich stärken. Genau diese Entwicklungen bildet die positive, zugleich aber risikobewusste Investmentstory.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

JS Research GmbH

Quellen und Datenstand

1. The Silver Institute / Metals Focus, World Silver Survey 2026, April 2026. Originalquelle

2. Sierra Madre Gold and Silver, Q2 2026 Financial Results, 27. August 2026. Originalquelle

3. Sierra Madre Gold and Silver, East District Drilling Permit, 14. Juli 2026. Originalquelle

4. Sierra Madre / First Majestic, Closing of Del Toro Acquisition, 22. Juni 2026. Originalquelle

5. Vizsla Silver, "Panuco' Feasibility Study, 12. November 2025. Originalquelle

6. Vizsla Silver, FIFOMI Working Capital Facility, 26. Mai 2026. Originalquelle

7. Vizsla Silver, Equipment Supply Agreement with FLSmidth, 16. Juni 2026. Originalquelle

8. Vizsla Silver, Appointment of Luis Lázaro, 5. August 2026. Originalquelle

9. Vizsla Silver, Additional Update on Concordia, 6. April 2026. Originalquelle

10. Vizsla Silver, Why Invest / Exploration Overview, abgerufen am 7. September 2026. Originalquelle

Intro-Bildquelle: Raw silver and gold nuggets with stock graph, von Oksana

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Ersteller und Herausgeber dieser Fassung: JS Research GmbH, Olsberg. Verantwortlicher Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Erstveröffentlichung: 8. September 2026, 05:30 Uhr, Zeitzone Europa/Berlin. Die Tätigkeit der JS Research GmbH im Zusammenhang mit der Erstellung oder Weitergabe von Anlage- beziehungsweise Anlagestrategieempfehlungen ist nach Angaben der Gesellschaft gemäß § 86 WpHG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt. Diese Anzeige stellt keine Billigung oder Prüfung des Inhalts durch die BaFin dar.

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