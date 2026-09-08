Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. Die erneute Golf-Eskalation treibt den Preis für Brent-Öl über 97 USD, was die Ölmultis sofort in den Fokus rückt. Während BP unmittelbar von den explodierenden Erlösen profitiert, gibt es einen wichtigen Punkt zu beachten, die Methan-Reduktion. Verschärfte US-Auflagen machen das Abdichten alter Bohrlöcher zum Milliardengeschäft, völlig losgelöst vom Rohölpreis. Genau in dieser Nische wächst Zefiro Methane, indem es verwaiste Bohrlöcher verschließt und dabei Emissionszertifikate generiert. Shell wiederum braucht diese Zertifikate, um seine Abatement-Bilanz zu verbessern. Wir sehen uns an, warum jetzt BP, Zefiro Methane und Shell im Fokus von Ölinvestoren stehen sollten.
Enthaltene Werte: CA98926D1069,GB0007980591,GB00BP6MXD84Den vollständigen Artikel lesen ...
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