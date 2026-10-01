Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. Wir spüren es an der Tankstelle und bei den Heizkosten. Fossile Energien boomen. Exxon, Shell & Co. verdienen prächtig. Doch wer räumt auf, wenn Öl- und Gasbohrlöcher ausgebeutet sind? Niemand lautete die Antwort über Jahrzehnte. Das Ergebnis sind allein in Nordamerika Millionen verwaister und unzureichend gesicherter Bohrlöcher mit erheblichen Risiken für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. Genau daraus hat Zefiro Methane ein an der Börse wohl einzigartiges Geschäftsmodell entwickelt. Das vergangene Geschäftsjahr wurde mit Rekordzahlen abgeschlossen. Doch die Aktie hat noch nicht reagiert. Dabei erwarten Analysten ab dem laufenden Jahr kräftig steigende Gewinne. Bei einem Wachstum von über 20 % liegt das KGV bei rund 10 und das KUV unter 1. Die Analysten raten dazu, die Zefiro-Aktie zu kaufen und sehen ein Kurspotenzial von mehr als 100 %.Den vollständigen Artikel lesen ...
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