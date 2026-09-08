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zukunftsbilanzen.de
08.09.2026 06:46 Uhr
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Zwischen Rohstoff-Rally und Markenkrise: Almonty, Broadcom, Lululemon im Aktien-Check

Wolfram, KI-Chips und Yogahosen haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. An der Börse stehen Almonty Industries, Broadcom und Lululemon derzeit aber vor derselben Frage: Können die Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen - oder ist im Kurs bereits zu viel Zukunft eingepreist? Während Almonty den Sprung vom Minenentwickler zum großen Produzenten schaffen muss, liefert Broadcom Rekordzahlen am Fließband. Lululemon wiederum kämpft um die verlorene Strahlkraft seiner Marke. Drei Aktien, drei völlig unterschiedliche Ausgangslagen. Wir haben die Titel im Aktien-Check näher unter die Lupe genommen.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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