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Operation Vivaldi verändert die Kriegsführung: Bodendrohnen-Aktie mit Potenzial
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WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK
Xetra
29.09.26 | 09:51
38,670 Euro
-2,40 % -0,950
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Maschinenbau
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38,51038,56510:07
zukunftsbilanzen.de
29.09.2026 06:46 Uhr
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(2)

Rohstoff, Rüstung, Raumfahrt: Spektakuläre Kursziele für Almonty, Renk und OHB

Der September ist traditionell nicht der beste Börsenmonat, entsprechend schwer taten sich DAX, Dow Jones und Co. zuletzt. In solchen Phasen lohnt es sich, einen Blick auf die zweite und dritte Reihe zu werfen. Denn einzelne Aktien bieten hier ungeheures Potenzial, wenn man den Analysten Glauben schenken will. Aufsehenerregende Studien kamen in der vergangenen Woche zu Almonty Industries, Renk und OHB heraus. Auf den ersten Blick haben ein Bergbauunternehmen, ein Getriebehersteller und ein Satellitenbauer wenig gemeinsam. Doch bei genauerem Hinsehen stehen alle drei für die Frage, wie unabhängig der Westen bei Rohstoffen, Verteidigung und Infrastruktur im All künftig sein will. Alle drei Aktien notieren weit unter ihren Höchstständen und bieten Chancen von 60 bis über 100 %.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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