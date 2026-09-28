JPMorgan rechnet beim Hersteller von Spezialgetrieben für Panzer und Schiffe mit einem etwas schwächeren operativen Ergebnis im dritten Quartal und kappt das Kursziel deutlich. Binnen zwölf Monaten hat sich der Wert des Papiers mehr als halbiert.Renk-Aktien sind zum Wochenstart auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen. Der Getriebespezialist verlor bis zum Abend 2,5 Prozent auf 39,64 Euro, im Tagesverlauf ging es zeitweise bis auf gut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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