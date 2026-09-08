Berlin - Der konservative Seeheimer Kreis in der SPD fordert nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt eine Kehrtwende beim Reformkurs der Bundesregierung.



"Wenn die Mehrheit der Menschen den Kurs bei der Rentenreform für falsch hält und Ängste in der Gesundheitsversorgung zunehmen, dann müssen wir darüber sprechen, ob es keinen besseren Weg für Reformen gibt", sagte der Vorsitzende Esra Limbacher der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).



In der Koalition spürten alle, "wie derzeit die Stimmung ist. Und deswegen darf es so nicht mehr weitergehen". Wer sich frage, ob er sich den Sprit an der Tankstelle noch leisten oder nach Jahrzehnten der Arbeit tatsächlich in Rente gehen könne, "der soll doch nicht zu hören bekommen, er sei zu faul und man solle sich nicht so anstellen", kritisierte der SPD-Fraktionsvize. Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen müssten jetzt einen deutlich größeren Raum einnehmen.



Gerade in dieser Lage sollten sich die Menschen auf die SPD verlassen können, "dass wir dafür sorgen, dass diejenigen, die in unserem Land jeden Tag arbeiten, am Ende nicht die Dummen sind".





© 2026 dts Nachrichtenagentur