Fisibach AG - Bundesrat Albert Rösti hat sich an einer Informationsveranstaltung zum geplanten Atomendlager in Nördlich Lägern direkt an die Bevölkerung der Region gewandt. Er hoffe, dass der Prozess vertrauensvoll, offen und ehrlich geführt werde. Rösti sprach am Montagabend in Fisibach AG den Dank aus, dass die Region ein national wichtiges Projekt mittrage. Auch kritische Fragen wolle er direkt entgegennehmen. Der persönliche Austausch sei ihm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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