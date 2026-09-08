London - Der Kupferpreis ist auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Londoner Metallbörse LME kostete eine Tonne des Industriemetalls am Montagabend zeitweise 14'533 US-Dollar. Damit wurde der bisherige Höchststand von Anfang Jahr übertroffen. Innert eines Jahres hat sich das Buntmetall damit um mehr als 40 Prozent verteuert, innert zehn Jahren gar verdreifacht. Für den Preisanstieg gibt es mehrere Gründe. Einerseits sorgen sich Marktteilnehmer um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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