Zug - Das erste Halbjahr 2026 bestätigt die Stärke des Geschäftsmodells von Procimmo Group AG seit der Integration der Fondsleitung: eine Basis aus wiederkehrenden Erträgen, die ohne einen entsprechenden Kostenanstieg wachsen kann. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres belief sich der konsolidierte Gewinn auf CHF 13.0 Millionen, was einem Anstieg von 18% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und ohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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