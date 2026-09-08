Die TKMS-Aktie hat zuletzt deutlich nachgegeben und rund -25% verloren. Nach dem kräftigen Rücksetzer zeigen die technischen Indikatoren jedoch erste Anzeichen einer Stabilisierung, da das negative Momentum abnimmt. Damit stellt sich die entscheidende Frage: Ist der Abverkauf damit weitgehend abgeschlossen - oder droht der Aktie noch eine weitere Abwärtswelle? Chartanalyse zur TKMS-Aktie Die TKMS-Aktie stieg am 14. August auf ein neues Allzeithoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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